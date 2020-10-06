Когда ждать первого снега и будет ли ещё тепло? Народные приметы на начало октября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 октября почитается память святого пророка Ионы и Фоки, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 октября почитается память святого пророка Ионы и Фоки, рассказали в программе «Плюс-минус».
О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березам. Если до этого дня листва полностью не опала, снег ляжет поздно.
8 октября – Сергий Радонежский. Если в этот день стоит хорошая погода, то еще три недели будет тепло.
9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили: если идет дождь со снегом – в январе и феврале будут оттепели, а если день солнечный – июль будет дождливым и холодным.