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Когда ждать первого снега и будет ли ещё тепло? Народные приметы на начало октября

06 октября 2020 18:43
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 октября почитается память святого пророка Ионы и Фоки, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Когда ждать первого снега и будет ли ещё тепло? Народные приметы на начало октября-1

О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березам. Если до этого дня листва полностью не опала, снег ляжет поздно.

8 октября – Сергий Радонежский. Если в этот день стоит хорошая погода, то еще три недели будет тепло.  

Когда ждать первого снега и будет ли ещё тепло? Народные приметы на начало октября-4

9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили: если идет дождь со снегом – в январе и феврале будут оттепели, а если день солнечный – июль будет дождливым и холодным.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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