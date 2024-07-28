Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?
Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Но это не производит никакого впечатления на принимающую сторону. Ведь, кажется, именного этого польские власти и добивались – создать еще одну точку напряжения в отношениях с нами. Хотя, напомним, Беларусь открыла свои границы для жителей еще 35 стран ЕС, а наш Президент открыто призывает не терять связи с Европейским союзом.
Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи. Подробности.
Санкции рано или поздно закончатся. Люди захотят восстановления нормальных человеческих отношений, как раньше и было. В той же Польши бизнесмены уже доводят до правительства, что от их политики только хуже. Люди беднеют, сворачивают бизнес, теряют деньги. Не говоря уже о ситуации с мигрантами. На неделе в Совете Европы вспомнили, что это тоже люди и призывали Варшаву сложить оружие. Буквально.
Недавно Сейм Польши утвердил проект закона, который расширяет спектр легального применения оружия польскими военными, полицейскими и пограничниками. Теперь они, не боясь уголовного наказания, могут стрелять на упреждение по всем, кто пытается пересечь границу. Власти Польши нарушают международные обязательства по правам человека, массово депортируют мигрантов, а новый закон только усугубит ситуацию, считает комиссар Совета Европы по правам человека. Но, похоже, что в Варшаве эти письма не читают, но ситуацию продолжают накалять.
Об обстановке на белорусско-польской границе расскажет Кристина Протосовицкая.
Проще сыграть в рулетку. Чем угадать, во что выльется очередной день на границе. И даже сутки в простое не гарантируют, что путешествие удастся. На этот раз.
Мы за двое суток выехали, мы заложили фактически сутки на это мероприятие.
Закрытие пунктов пропуска, запрет на проезд на белорусских номерах, отказ, кажется, в последнем – в провозе продуктов питания. В расход пускают даже открытую пачку сигарет.
Подробности в сюжете.
Под две сотни автомобилей – по номерам угадываются все регионы Беларуси – порядка 60 автобусов. Ситуация перед международным пунктом пропуска «Брест». Время ожидания на границе доходит и до полутора суток.
Мы подъехали на границу в 23:50 и до сих пор мой автобус стоит здесь. А сейчас уже 11:43. Все хотят приехать – у кого-то родственники, у кого-то семья, работа, и все хотят ехать, а других вариантов нет.
А тем временем наши соседи не сбавляют милитари-оборотов, вооружаясь до зубов, и, не стесняясь, все ближе подгоняют технику и контингент к нашим границам. Кричат, что угроза исходит с Востока. Но все это не более, чем искусный фокус для европейских налогоплательщиков и избирателей. Пока они смотрят военно-политическое шоу, еврочиновники чистят их карманы.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
Проводимая ими политика милитаризации, они бегут впереди всей Европы. Если НАТО было 75 лет, там четко поставлена задача 2 % от ВВП на оборону. То Польша и Прибалтика до 4 и больше проходят. У нас остаются те же Вооруженные Силы, просто мы основной упор сделали на качество, а не количество как поляки.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Объяснить народу, почему становится жить хуже – самый простой вариант – показать внешнюю угрозу. Показать, что сосед пытается на кого-то напасть, и якобы все делается для того, чтобы воспрепятствовать этому нападению. Вторая составляющая – это проведение политики Вашингтона в европейском регионе. Это сбыт оставшегося оружия, боеприпасов, соответствующая милитаризация и выделение необходимых средств на дальнейшую эскалацию напряженности.