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Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?

28 июля 2024 16:50
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Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Но это не производит никакого впечатления на принимающую сторону. Ведь, кажется, именного этого польские власти и добивались – создать еще одну точку напряжения в отношениях с нами. Хотя, напомним, Беларусь открыла свои границы для жителей еще 35 стран ЕС, а наш Президент открыто призывает не терять связи с Европейским союзом.

Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи. Подробности.

Санкции рано или поздно закончатся. Люди захотят восстановления нормальных человеческих отношений, как раньше и было. В той же Польши бизнесмены уже доводят до правительства, что от их политики только хуже. Люди беднеют, сворачивают бизнес, теряют деньги. Не говоря уже о ситуации с мигрантами. На неделе в Совете Европы вспомнили, что это тоже люди и призывали Варшаву сложить оружие. Буквально.

Недавно Сейм Польши утвердил проект закона, который расширяет спектр легального применения оружия польскими военными, полицейскими и пограничниками. Теперь они, не боясь уголовного наказания, могут стрелять на упреждение по всем, кто пытается пересечь границу. Власти Польши нарушают международные обязательства по правам человека, массово депортируют мигрантов, а новый закон только усугубит ситуацию, считает комиссар Совета Европы по правам человека. Но, похоже, что в Варшаве эти письма не читают, но ситуацию продолжают накалять.

Об обстановке на белорусско-польской границе расскажет Кристина Протосовицкая.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-1

Проще сыграть в рулетку. Чем угадать, во что выльется очередной день на границе. И даже сутки в простое не гарантируют, что путешествие удастся. На этот раз.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-4

Мы за двое суток выехали, мы заложили фактически сутки на это мероприятие.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-7

Закрытие пунктов пропуска, запрет на проезд на белорусских номерах, отказ, кажется, в последнем – в провозе продуктов питания. В расход пускают даже открытую пачку сигарет.

Подробности в сюжете.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-10

Под две сотни автомобилей – по номерам угадываются все регионы Беларуси – порядка 60 автобусов. Ситуация перед международным пунктом пропуска «Брест». Время ожидания на границе доходит и до полутора суток.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-13

Мы подъехали на границу в 23:50 и до сих пор мой автобус стоит здесь. А сейчас уже 11:43. Все хотят приехать – у кого-то родственники, у кого-то семья, работа, и все хотят ехать, а других вариантов нет.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-16

– Когда мы шли в автобус, водитель предупредил, что 60 автобусов в очереди... 
– Кто хочет вернуться, то сдавайте билет, оставайтесь дома. Потому что очередь большая.

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Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-19

А тем временем наши соседи не сбавляют милитари-оборотов, вооружаясь до зубов, и, не стесняясь, все ближе подгоняют технику и контингент к нашим границам. Кричат, что угроза исходит с Востока. Но все это не более, чем искусный фокус для европейских налогоплательщиков и избирателей. Пока они смотрят военно-политическое шоу, еврочиновники чистят их карманы.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-22

Игорь Чибисов, военный аналитик:
Проводимая ими политика милитаризации, они бегут впереди всей Европы. Если НАТО было 75 лет, там четко поставлена задача 2 % от ВВП на оборону. То Польша и Прибалтика до 4 и больше проходят. У нас остаются те же Вооруженные Силы, просто мы основной упор сделали на качество, а не количество как поляки.

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?-25

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Объяснить народу, почему становится жить хуже – самый простой вариант – показать внешнюю угрозу. Показать, что сосед пытается на кого-то напасть, и якобы все делается для того, чтобы воспрепятствовать этому нападению. Вторая составляющая это проведение политики Вашингтона в европейском регионе. Это сбыт оставшегося оружия, боеприпасов, соответствующая милитаризация и выделение необходимых средств на дальнейшую эскалацию напряженности.

# Граница # общество # Кристина Протосовицкая # Николай Бузин # Игорь Чибисов

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