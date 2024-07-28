Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?

Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Но это не производит никакого впечатления на принимающую сторону. Ведь, кажется, именного этого польские власти и добивались – создать еще одну точку напряжения в отношениях с нами. Хотя, напомним, Беларусь открыла свои границы для жителей еще 35 стран ЕС, а наш Президент открыто призывает не терять связи с Европейским союзом.

Лукашенко: надо найти пути сотрудничества с Европейским союзом. Это наши соседи. Подробности.

Санкции рано или поздно закончатся. Люди захотят восстановления нормальных человеческих отношений, как раньше и было. В той же Польши бизнесмены уже доводят до правительства, что от их политики только хуже. Люди беднеют, сворачивают бизнес, теряют деньги. Не говоря уже о ситуации с мигрантами. На неделе в Совете Европы вспомнили, что это тоже люди и призывали Варшаву сложить оружие. Буквально.

Недавно Сейм Польши утвердил проект закона, который расширяет спектр легального применения оружия польскими военными, полицейскими и пограничниками. Теперь они, не боясь уголовного наказания, могут стрелять на упреждение по всем, кто пытается пересечь границу. Власти Польши нарушают международные обязательства по правам человека, массово депортируют мигрантов, а новый закон только усугубит ситуацию, считает комиссар Совета Европы по правам человека. Но, похоже, что в Варшаве эти письма не читают, но ситуацию продолжают накалять.