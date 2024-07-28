Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

И если европейцам только предстоит выбраться из своей медиаскорлупы, то погружение беженцев с Ближнего Востока в ценности так называемой «демократии» проходит стремительно. В подтверждение – подборка лишь за несколько месяцев видео доказательств от белорусских пограничников. Подробности на неделе раскрыли и наши коллеги.