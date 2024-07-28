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Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис

28 июля 2024 16:51
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Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис-1

И если европейцам только предстоит выбраться из своей медиаскорлупы, то погружение беженцев с Ближнего Востока в ценности так называемой «демократии» проходит стремительно. В подтверждение – подборка лишь за несколько месяцев видео доказательств от белорусских пограничников. Подробности на неделе раскрыли и наши коллеги.

Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис-4

Беженцы объявили, что подготовили письмо в ООН, в Международную организацию по миграции, где приводятся факты избиения и превышения полномочий литовскими, латвийскими и польскими службами. Но ООН, кроме стандартной обеспокоенности, кажется, больше ничего не выражает.

Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис-7

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если нет хороших достижений, плюсов в развитии государств, обратим на себя внимание хотя бы с другой стороны. А в данном случае миграционный кризис подается как инициация Беларусью и Россией. А это защита, опять же, территории Евросоюза, границы ЕС, и это «подвиг» со стороны правительств соответствующих государств. Под это будут деньги, ресурсы, под это будет создан миф о том, что мы не выполняем каких-то международных обязательств. Такого не было и нет.

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# Граница # общество # Николай Бузин # Кристина Протосовицкая

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