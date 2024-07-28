Всенародный монумент «Живая память благодарных поколений» открыли в Бресте

28 июля открыт второй из задуманной трилогии обелисков в Минске, Брестской крепости и Москве всенародный монумент «Живая память благодарных поколений». Эта дата выбрана для церемонии не случайно. Это День 80-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков и завершения операции «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В создании монумента, отлитого из монет, участвовали сотни тысяч людей. Проект объединил ветеранов, современников и будущие поколения. Монумент в виде бронзового дерева с фрагментами текста реальных писем фронтовиков установлен возле создаваемого Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на месте кровопролитных боев легендарной цитадели. В церемонии приняла участие первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич. Право открыть обелиск предоставили семье участника Великой Отечественной войны.

Александр Григорьев, участник Великой Отечественной войны:

Алексей Талай поднял огромный пласт памяти для тех, кто погиб и кто не дожил до этого дня. Наш Президент ориентирует, чтобы ветеранов, людей, которые и воевали, и трудились, и послевоенные трудности перенесли, не забывали. Это, конечно, вызывает чувство благодарности.

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Наше родовое древо нашего народа, нашего многонационального, многоконфессионального белорусского народа. Только вдумайтесь, это беспрецедентно: полмиллиона советских монет. Это же сколько людей поучаствовало в этом проекте.