Бузин об очередях на границе: власти ЕС стремятся не допустить европейцев к нам

Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Прибалтийские и польские чиновники «делают деньги» на так называемой русофобии и белорусофобии. Бюджеты на оборону как из рога изобилия.