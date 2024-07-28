Прямой эфир

Бузин об очередях на границе: власти ЕС стремятся не допустить европейцев к нам

28 июля 2024 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Бузин об очередях на границе: власти ЕС стремятся не допустить европейцев к нам-1

Прибалтийские и польские чиновники «делают деньги» на так называемой русофобии и белорусофобии. Бюджеты на оборону как из рога изобилия.

Бузин об очередях на границе: власти ЕС стремятся не допустить европейцев к нам-4

Юлия Стражникова, жительница Германии:
Немцы не в курсе. Им информацию неправильно подают. Как говорят, так и говорят. От них многое скрывают. Они иногда от нас, обывателей, у кого больше контакт с родиной и с другими государствами, спрашивают: а как, а что? И когда ты начинаешь показывать и рассказывать. Они говорят: а как это так?

Бузин об очередях на границе: власти ЕС стремятся не допустить европейцев к нам-7

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нас наказывают за одно – за нашу самостоятельную политику, за нашу способность развиваться без европейского клише. По событийным правилам и законам. Наверное, еще есть вторая составляющая во всем этом процессе – не допустить европейцев к нам. Показать, что, оказывается, можно жить по-другому, что можно жить хорошо и не хуже, чем Европа, действуя, идя своим путем.

Читайте также:

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы

Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис

# Граница # общество # Николай Бузин # Кристина Протосовицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис
28 июля 2024 16:51

Бузин рассказал, как руководство ЕС объясняет европейцам миграционный кризис

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы
28 июля 2024 16:51

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?
28 июля 2024 16:50

Мигранты, очереди, военное давление – как выглядит один день на границе Беларуси с ЕС?