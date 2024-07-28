Бузин об очередях на границе: власти ЕС стремятся не допустить европейцев к нам
Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Прибалтийские и польские чиновники «делают деньги» на так называемой русофобии и белорусофобии. Бюджеты на оборону как из рога изобилия.
Юлия Стражникова, жительница Германии:
Немцы не в курсе. Им информацию неправильно подают. Как говорят, так и говорят. От них многое скрывают. Они иногда от нас, обывателей, у кого больше контакт с родиной и с другими государствами, спрашивают: а как, а что? И когда ты начинаешь показывать и рассказывать. Они говорят: а как это так?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нас наказывают за одно – за нашу самостоятельную политику, за нашу способность развиваться без европейского клише. По событийным правилам и законам. Наверное, еще есть вторая составляющая во всем этом процессе – не допустить европейцев к нам. Показать, что, оказывается, можно жить по-другому, что можно жить хорошо и не хуже, чем Европа, действуя, идя своим путем.
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