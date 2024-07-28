Горошкин об урагане в Беларуси: с первых часов депутатский корпус включился в работу

О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны поговорим с Александром Горошкиным, членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности, в программе «Сенат» на СТВ. «Средств у нас достаточно». Зачем вовлекать граждан в общественную жизнь? Никита Рачиловский, СТВ:

Полномочия Совета депутатов в значительной мере выросли в результате конституционных преобразований и законов о местном управлении и самоуправлении. Расскажите, пожалуйста, какие сегодня есть гражданские инициативы, проекты и эффективные методы взаимодействия с населением?

Александр Горошкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вот самое главное изменение, которое произошло, это то, что сейчас депутатский корпус старается максимально вовлечь в общественную жизнь население. То есть максимально довести до понятия и понимания людей необходимость их личного участия в благоустройстве тех городов, поселков, улиц, на которых они проживают, движения различных гражданских инициатив. И все это при поддержке местной исполнительной власти, при поддержке власти законодательной и представительной дает тот результат, который на сегодня у нас есть. О том, что результат есть, я думаю, это ни для кого не секрет. Стоит посмотреть на улицы наших городов, на улицы наших районных центров, малых городов, как мы их называем, агрогородков. И мы видим, что с каждым днем преображаются эти города, становятся более комфортными для жизни. Еще раз повторю, это заслуга не только власти, это заслуга тех людей, которые в этих районах проживают. И вот это самая главная и основная задача депутатского корпуса, по моему личному пониманию, я думаю, что так оно и есть в государстве.

Никита Рачиловский:

В целом граждане очень инициативны на местах, увлекать дополнительно не приходится. Александр Горошкин:

Нет, вы знаете, я бы не сказал, что уже прямо все у нас вот так вот. Есть люди, которые посматривают со стороны вначале. Но потом, по прошествии какого-то времени, они приходят сами, говорят, вот в том районе или на той улице сделано, ну, грубо говоря, берем игровую площадку – мы такую же хотим у нас. И тогда депутат, к которому они приходят, либо это председатель сельского Совета, либо это районный, городской Совет депутатов, рассказывает, что для этого нужно. И мы привлекаем правильно граждан. Участие в том числе и финансовое. 10 % на себя берет инициатор, то есть кто инициирует. Остальное – это уже деньги исполнительного комитета, либо ассоциации депутатов, как у нас. В моем понимании это нужно. Это нужно для того, чтобы люди чувствовали ответственность за то, что делается. Потому что когда это делается кем-то, оно так не ценится. А если это сделано твоими ручками, а мы еще, как правило, когда такие инициативы есть, там не только деньги. Люди сами выходят. Понятно, что власть помогает. Техника, средства и так далее, специалисты. Потому что, ну, это же не все так просто. Но и участие, обязательно участие людей. И потом, то, что делается, оно гораздо больше ценится. И с каждым годом, от сезона к сезону, мы видим, что таких инициатив от людей идет все больше и больше. И у нас белорусы – люди трудолюбивые. Они никогда труда не чурались. И, что самое интересное, вот сейчас, когда, допустим, такие инициативы реализовываются, наблюдаешь, что работает семья, допустим, отец, мать и рядом с ним ребенок. 12-13 лет, а кто-то и поменьше. Кто-то смотрит, а кто-то уже что-то своими ручками делает. Это вот как раз то, что нужно. Когда, еще раз повторю, человек делает своими руками, он никогда потом это не будет ломать. И если это делает отец и увидит, что его ребенок там шарит, что-то там ломает, я думаю, что он тоже пальцем погрозит в лучшем случае, а может быть, где-то даже и за ухо отдернет, потому что это сделано нами, это ломать нельзя. Средств у нас достаточно. И деньги, которые, допустим, ассоциация местных депутатов тратит на это, а мы с деньгами не считаемся, если людям это нужно – как раз эти деньги для этого и существуют, чтобы они делали жизнь людей более комфортной в тех местах, где они проживают. «У нас есть четкая структура исполнительной власти» Никита Рачиловский:

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова неоднократно говорила, что сенатор должен выступать куратором у себя в районе, в Совете депутатов, оказывать помощь, содействие. Расскажите, пожалуйста, как эта работа выстроена в Могилевской области? Есть ли успешные практики и примеры?

Александр Горошкин:

Это абсолютно правильно. У нас есть четкая структура исполнительной власти, начиная с нашего национального лидера и заканчивая тем, кто работает на местах в исполнительной власти. Точно такая же четкая структура есть и по линии представительной власти, по законодательной власти. Совет Республики осуществляет кураторство над всеми слоями депутатского корпуса. А те люди, которые представляют области свои в сенате, они являются и должны являться, с учетом тех должностей, которые они занимают, грубо говоря, организаторами всей работы депутатского корпуса. На Могилевщине именно так. Если брать конкретно меня, то получилось так, что, являясь членом Совета Республики, я по своей основной работе председатель Могилевского областного Совета депутатов. То есть у меня, грубо говоря, два рычага власти. Я как председатель областного Совета отвечаю за те структуры, которые подо мной находятся. Это областной Совет депутатов, это городские, районные Советы, это, соответственно, сельские Советы. Хотя сама эта система гораздо шире. Вот очень часто слышно о том, что, допустим, у председателя сельского Совета там нет сил и средств. Да более чем достаточно. Если он подобрал нормальных старост, старших улиц, то твоих сил, средств тоже более чем достаточно. Вот могу сказать за Могилевскую область. И тут надо опять отдать должное руководителю Могилевского областного исполнительного комитета Анатолию Михайловичу Исаченко, который очень сильно помогает и подставляет плечо депутатскому корпусу. Это в том числе и обеспечение автотранспортом. У нас буквально за два года на 80 % обновлен парк автомобильный у депутатского корпуса. Сейчас практически каждый председатель сельского Совета имеет у себя автомобиль. Автомобиль новый, который он может использовать для того, чтобы перемещаться. Понимаем, что населенные пункты у нас разбросаны. В том числе выделение денежных средств, чтобы у председателя сельского Совета был какой-то ресурс, денежный ресурс, чтобы он мог вкладывать. Об устранении последствий урагана в Беларуси