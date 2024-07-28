«Гепатит вызывает вирус». Врачи рассказали о способах передачи заболевания

День борьбы с гепатитом 28 июля отмечают во всем мире. Заболевание является вторым по смертности среди инфекционных. Каждые 30 секунд от недуга в мире умирает один человек, а количество зараженных значительно превышает численность людей, живущих с ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом большинство не подозревают о наличии у себя болезни. Всего существует пять типов вирусного гепатита. Наиболее опасны для человека В и С. Они не имеют симптомов, вплоть до хронической формы. Кроме того, являются основной причиной цирроза и рака печени. Защититься от инфицирования можно. Как с помощью вакцины, так и соблюдая простые правила. В нашей стране профилактика вирусного гепатита начинается с рождения. Младенцы получают прививку в первые 12 часов жизни. Взрослые также могут пройти профилактическую иммунизацию.

Светлана Сергеенко, врач-эпидемиолог ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Гепатит вызывает вирус. Заразиться вирусным гепатитом B, C и D (это парентеральная группа) можно несколькими путями. Первый путь – половой путь передачи, второй – при употреблении инъекционных наркотических веществ, возможно, загрязненных. Это парентеральный путь передачи. Может быть контактно-бытовой путь при этих гепатитах. И четвертый – от матери к ребенку.

Людмила Жмуровская, заведующий отделением вирус-ассоциированных циррозов УЗ «Городская клиническая инфекционная больница»:

Нет эпидемии, все проходит в плановом режиме. Но есть какие-то и острые формы болезни. Периодически пациенты поступают в стационар с признаками острого гепатита. Но на самом деле заболеваемость острым гепатитом снижена значительно.