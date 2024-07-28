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ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы

28 июля 2024 16:51
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Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы-1

Сопредельная сторона [пограничная служба Польши – прим. ред.] не спешит оформлять тех, кто готов увидеть Беларусь без их старательных прикрас.

ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы-4

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
С 8 часов 19 июля на данный момент через пункт пропуска «Брест» проследовали уже 562 иностранных гражданина. Преимущественно это граждане Польши. Однако, кроме них, много граждан Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и других европейских государств. В общей сложности это граждане 11 европейских государств, которые воспользовались безвизом в течение первой недели.

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# Государственная политика # общество # Сергей Дмитриев

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