ГПК: по новому безвизу с 19 июля Беларусь посетили 562 гражданина из 11 государств Европы
Ситуация на границе со странами ЕС действительно напряженная. По данным Госпогранкомитета, въезда в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидают 450 автомобилей. Наши пограничники работают в полную силу, но это никак не влияет на ситуацию. Польские коллеги делают все, чтобы затянуть прохождение границы. Люди вынуждены стоять в очередях чуть ли не сутками, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Сопредельная сторона [пограничная служба Польши – прим. ред.] не спешит оформлять тех, кто готов увидеть Беларусь без их старательных прикрас.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
С 8 часов 19 июля на данный момент через пункт пропуска «Брест» проследовали уже 562 иностранных гражданина. Преимущественно это граждане Польши. Однако, кроме них, много граждан Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и других европейских государств. В общей сложности это граждане 11 европейских государств, которые воспользовались безвизом в течение первой недели.
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