Межевич: немецкий милитаризм ни на что не опирается, они не готовы воевать

Беларусь – на финальной стадии подготовки к ключевому политическому событию года. До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается чуть больше недели. В ближайшие дни делегаты получат итоговый пакет документов: предложения, решения и программу социально-экономического развития на будущую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты дали оценку увеличению военных бюджетов стран ЕС.

В центре семь приоритетов и сотни инициатив, собранных на региональных обсуждениях. Экономика – лишь часть большого пакета документов. Делегаты подойдут к заседанию с обновленной архитектурой национальной безопасности. На первом заседании VII созыва ВНС была утверждена новая Концепция национальной безопасности, которая определила современные угрозы: от внешних вызовов до защиты персональных данных. Тогда же обновили и Военную доктрину, вновь подчеркнув ее оборонительный характер. И сейчас, в преддверии декабрьского заседания, тема безопасности снова звучит особенно громко. Стране важно не только расти экономически, но и укреплять устойчивость: технологическую, информационную и социальную.

Вопросы обороноспособности государства всегда на особом контроле. В последние годы тем более. Обстановка в регионе и мире в целом обязывает. Накануне эти темы обсуждали во Дворце Независимости, где Президент Беларуси собрал заседание Совета безопасности. По итогам был одобрен план обороны страны на 2026-2030 годы. Речь шла также об актуализации мер по предупреждению и минимизации последствий внешних угроз, количество которых только растет. «Хватит, навоевались!» Лукашенко одобрил план обороны Беларуси до 2030 года. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы должны видеть и понимать, что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли. Не только готовы, но и для этого имеются все средства. Обороноспособность государства повышается непрерывно. И, в отличие от западных стран, Беларусь делает это не за счет увеличения военных бюджетов и численности вооруженных сил. Ставка – на повышение качества подготовки военнослужащих, модернизацию вооружения. Проработана и система сдержек. Возвращенное в страну ядерное оружие, поставка на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник» – часть мер. Применять их без повода никто не планирует, что подчеркивалось неоднократно. Однако, как говорит белорусский лидер, чтобы не допустить войны, к ней надо быть готовым. Тем более что отдельные заявления политических руководителей европейских стран вызывают вопросы. Так, канцлер Германии неоднократно заявлял о намерениях создать самую сильную армию в Европе. «Они к психиатру ходят?» Лукашенко о жуткой русофобии европейских политиков.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук

В чем же причина тогда заявления немецкого политика? Во-первых, дезориентация. Прекрасно понимает любой немецкий руководитель слабость своих реальных возможностей. Но надо держать марку. Имеется в виду не ту марку, которая была в Западной Германии, которая очень даже была сильна и сама себя держала. А марку с точки зрения позиционирования Германии. И вот этот милитаризм, он ведь ни на чем не базируется и ни на что не опирается. Немцы не готовы воевать, не готовы третий раз пройтись по дороге, которая их дважды привела к катастрофе.