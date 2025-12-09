Лукашенко прокомментировал ситуацию с литовскими фурами

Беларусь усиливает защитный контур государства не для эскалации, а чтобы не допустить ее. 9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начинают гвалтом кричать по поводу этих автомобилей, которые «валялись» на обочине дороги, когда они закрыли границу. Но если они «валяются» на обочине дороги, может, в Литве это нормально, у нас это неприемлемо.

Мы их разместили, эти автомобили, на стоянках. Охраняем, чтобы никто там не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Готовы, если надо, скоропортящиеся грузы (они могут быть проданы в Беларуси) выкупить, заплатить деньги за этот груз. Мы обеспечиваем водителей этих автомобилей, кормим, поем, моем, чистим, гладим. Все делаем для того, чтобы было нормально.

И начинают «мышковаться», из-под ковра или из-под плинтуса высовывают голову: отдайте нам эти автомобили. Пожалуйста, берите, но верните нам 20 или 17 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили в Зимбабве поставляли. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт.