Лукашенко прокомментировал ситуацию с литовскими фурами

Беларусь усиливает защитный контур государства не для эскалации, а чтобы не допустить ее. 9 декабря во Дворце Независимости Президент провел заседание Совета безопасности. По его итогам Александр Лукашенко одобрил план обороны Беларуси на 2026-2030 годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент рассказал о ситуации на белорусско-украинской границе.
Самая болевая точка сейчас – Литва. Сначала в Вильнюсе конфликт пытались раздать из-за шаров с контрабандными сигаретами, затем, закрыв границы, удивляются ответным мерам с белорусской стороны. Соседи, притормозите.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начинают гвалтом кричать по поводу этих автомобилей, которые «валялись» на обочине дороги, когда они закрыли границу. Но если они «валяются» на обочине дороги, может, в Литве это нормально, у нас это неприемлемо.
Мы их разместили, эти автомобили, на стоянках. Охраняем, чтобы никто там не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Готовы, если надо, скоропортящиеся грузы (они могут быть проданы в Беларуси) выкупить, заплатить деньги за этот груз. Мы обеспечиваем водителей этих автомобилей, кормим, поем, моем, чистим, гладим. Все делаем для того, чтобы было нормально.
И начинают «мышковаться», из-под ковра или из-под плинтуса высовывают голову: отдайте нам эти автомобили. Пожалуйста, берите, но верните нам 20 или 17 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили в Зимбабве поставляли. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт.
Муравейко сравнил обстановку вокруг Беларуси с июнем 41-го.
На заседании СМИД ОБСЕ в Вене белорусская сторона настойчиво предлагала Литве за столом переговоров обсудить вопросы двусторонней повестки. Даже Финляндия предложила свою помощь в организации такой встречи. Но Вильнюс от переговоров отказался.
Александр Лукашенко:
Не надо «на дурницу» тут кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать тут американцев, еще россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших соглашений.
Хотите нормальных отношений, давайте выстраивать эти нормальные отношения. По всем направлениям мы к этому готовы. Спихнуть на нас эту проблему, перебросить мяч на нашу сторону не получится. Я погружен в эту проблему, и меня больше всего беспокоит, зачем они это делают.
Сказать, что они дураки – не скажешь. Много умных людей думают над этим. Если они пытаются развязать какой-то здесь конфликт, вряд ли у них что-то получится. Мы с народом Литвы всегда договоримся, как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут.
Лукашенко: Беларусь не хочет войны, но готовится, чтобы ее избежать.