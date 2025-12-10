Белорусские учёные работают над лекарством для лечения онкологических заболеваний

Лекарство будущего. Белорусские ученые разрабатывают препарат для лечения злокачественных опухолей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас работают над синтезом особого химического соединения, которое станет основным действующим компонентом в составе вакцины.

Разработка отечественных ученых – это прорывной шаг в лечении онкологии не только в стране, но и мире. Предполагается, что вещество будет не просто уничтожать опухолевые клетки, но и помогать иммунитету бороться с ними. Сейчас компонент находится на стадии испытаний.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:

Эта работа проводилась совместно с Институтом биоорганической химии. Мы проводим научные исследования, которые способствуют новым подходам к решению данных заболеваний, в том числе онкозаболеваний. Целая лаборатория этим занимается. Это создание препаратов, которые разрушают аденозиновое облако (это защитное облако, которое защищает раковые клетки). Это повышение их эффективности, это новые подходы в создании различных соединений, которые широко используются в медицинской практике.

Кроме этого, белорусские ученые получили прототип штамма микроорганизмов, который позволит расщеплять обычный сахар на более простые для организма компоненты – фруктозу и глюкозу. Открытие ляжет в основу нового препарата для лечения пищеварения не только людей, но и животных.