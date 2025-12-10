«Чтобы каждый человек был услышан». Делегат о роли ВНС в политической жизни страны
Меньше недели осталось до момента встречи представителей всех регионов и профессий для обсуждения важных вопросов, касающихся дальнейшей судьбы государства. Всебелорусское народное собрание – уникальная площадка, где формируется будущее страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это не просто диалог, а мощный двигатель развития, объединяющий усилия народа для процветания Беларуси. Повестка уже утверждена. Главная цель следующей пятилетки – новое качество жизни белорусов.
Юлия Жуковец, заместитель директора Стародорожской районной центральной библиотеки, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
На протяжении шести лет я была библиотекарем детской библиотеки. На данный момент я являюсь заместителем директора и курирую все процессы, которые проходят у нас в библиотеке. Это и мероприятия, и закупка литературы, обращение граждан, работа с документацией, ответы на запросы. Кто-то приходит развиваться, получить нужную информацию. Поэтому это очень важно для людей.
Я являюсь председателем Стародорожской районной организации Белорусского Красного Креста. Мы непосредственно работаем с людьми. Это гуманитарная организация, которая оказывает помощь социально уязвимым категориям населения. Организовываем очень большое количество мероприятий.
На протяжении года я курирую совместно с Белорусским Красным Крестом социальный проект «От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни» для людей с инвалидностью. Для них мы проводим театрализованные мероприятия, показываем сказки, тем самым прививаем любовь к книге. Делегатом ВНС я стала впервые в прошлом году.
Юлия Жуковец:
На первом заседании VII Всебелорусского народного собрания была утверждена Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Я считаю, наше мирное небо над головой – подтверждение, что все, что было задумано, все это выполнено.
18 и 19 декабря состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, на котором будет утверждена программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Она ориентирована на каждого человека, который проживает у нас в Республике Беларусь, будь то маленький ребенок или пожилой человек.
Меня в большей степени интересует, наверное, как и каждого гражданина нашей страны, это здравоохранение, здоровье человека, социальная сфера, образование. Потому что у многих людей есть дети, внуки, за которых мы переживаем. Это наше образование, чтобы каждый мог стать специалистом. Это сильные регионы, потому что каждый хочет сказать: да, я живу в своем городе, в своем селе и этим горжусь.
Быть делегатом ВНС очень почетно и ответственно. И моя задача – встретиться как можно с большим количеством людей на предприятиях и в организациях города и района, чтобы каждый человек был услышан.