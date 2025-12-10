«Чтобы каждый человек был услышан». Делегат о роли ВНС в политической жизни страны

Меньше недели осталось до момента встречи представителей всех регионов и профессий для обсуждения важных вопросов, касающихся дальнейшей судьбы государства. Всебелорусское народное собрание – уникальная площадка, где формируется будущее страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это не просто диалог, а мощный двигатель развития, объединяющий усилия народа для процветания Беларуси. Повестка уже утверждена. Главная цель следующей пятилетки – новое качество жизни белорусов.

Юлия Жуковец, заместитель директора Стародорожской районной центральной библиотеки, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

На протяжении шести лет я была библиотекарем детской библиотеки. На данный момент я являюсь заместителем директора и курирую все процессы, которые проходят у нас в библиотеке. Это и мероприятия, и закупка литературы, обращение граждан, работа с документацией, ответы на запросы. Кто-то приходит развиваться, получить нужную информацию. Поэтому это очень важно для людей. Я являюсь председателем Стародорожской районной организации Белорусского Красного Креста. Мы непосредственно работаем с людьми. Это гуманитарная организация, которая оказывает помощь социально уязвимым категориям населения. Организовываем очень большое количество мероприятий. На протяжении года я курирую совместно с Белорусским Красным Крестом социальный проект «От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни» для людей с инвалидностью. Для них мы проводим театрализованные мероприятия, показываем сказки, тем самым прививаем любовь к книге. Делегатом ВНС я стала впервые в прошлом году.