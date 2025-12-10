Минская область и Краснодарский край будут обмениваться опытом по сохранности крупного рогатого скота

Минская область планирует обмениваться опытом с коллегами из Краснодарского края по сохранности и профилактике болезней крупного рогатого скота. Итоги работы отрасли обсудили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Говорили о мерах, которые предусматриваются для снижения падежа скота. Это своевременное лечение, проведений вакцинаций, сбалансированное и качественное питание. Необходимо внедрять инновации, которые позволят на ранней стадии выявлять заболевания животных. Уже на МТК есть технологии, которые позволяют мониторить состояние коров. Кстати, по сравнению с прошлым годом в Минской области сократилось количество падежа скота.

Владимир Капустин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Мы изучили опыт работы Российской Федерации, Краснодарского края. Обсудили и приняли решение, чтобы наши специалисты выезжали в этот учхоз на недельную стажировку. У них очень интересные подходы в лечении и сохранности. Если так можно сказать, они борются за жизнь каждого животного.

Станислав Соколовский, директор сельхозпредприятия «Гастелловское»:

По сравнению с прошлым годом на уровне идем. У нас стабильное развитие молочного скотоводства. Но принимаем меры, чтобы немножко продуктивность дойного стада сохранить до конца года, чтобы этот показатель выдержать и чтобы надоить до 12 тысяч килограмм молока на корову.

Уже в Минской области произвели свыше 2 миллионов тонн молока. А по году ожидают, что средний удой на голову может превысить 7 тысяч килограмм. Продолжается строительство и современных комплексов. В этом году введено в эксплуатацию 11 объектов общей мощностью почти 7 тысяч голов.