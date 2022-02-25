«Убивают друг друга, обливают кислотой». Когда ревность может перерасти в психоз?

Любить и бояться потерять. Иногда ревность превращается в паранойю и начинает мешать жить. О том, где грань между нормальным проявлением этого чувства и реальной проблемой, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Хочется вспомнить одну очень ужасную историю. Пять лет назад общественность буквально всколыхнула история девушки, которой ревнивый муж отрубил кисти рук. Семейная история Маргариты Грачевой начиналась, как обычная красивая картинка: цветы, ухаживания, свадьба. Но в один момент все стало рушиться, как карточный домик. После выхода Маргариты из декретного, мужу не нравилось, что у девушки карьера пошла в гору. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Дмитрий Грачев увез свою супругу за город и отрубил ей кисти обеих рук. Это была спланированная до мелочей расправа. Он пытал Маргариту полтора часа, а после доставил в больницу и сам сдался полиции. Истерзанную девушку врачи буквально вытаскивал с того света. Одну руку удалось пришить, а вторую заменили на бионический протез. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ведь таких жутких историй, когда на почве ревности супруги убивают друг друга, обливают кислотой, поджигают, десятки. В том числе и в Беларуси. Андрей, скажите, пожалуйста, когда ревность перерастает в психоз?

Андрей Туровец, семейный психолог:

Есть норма, есть патология. К сожалению, это патология. Понятно, что какие-то личностные особенности, извините, товарища супруга сработали вот таким образом. Но, в принципе, женщины, как существа достаточно чувствительные, интуитивные, тоже имеют возможность загодя поймать какие-то сигналы – предвестники. Не закрывать глаза и своевременно наблюдать за происходящими процессами. Кажется, близкий человек, муж, может быть, кто-то еще из родственников. Но, если вы почувствовали и увидели, что какая-то очень серьезная ситуация назревает, не надо тянуть время. Надо обратиться в соответствующие инстанции. Психопатология вспыхивает иногда очень быстро, мгновенно. Обострение разного рода расстройств может произойти абсолютно на ровной почве, не надо даже предпосылок. То есть не надо чего-то специального делать женщине, чтобы это могло в поврежденной психике человека сработать. Поэтому, конечно, я раньше предлагал в шутку идею, чтобы вместе с подачей заявления, еще люди, как и на водительское удостоверение, сдавали справку из соответствующего учреждения.

Алеся Лакина:

Это было бы прекрасно. Андрей Туровец:

Это шутка, но кому-то, возможно, она бы спасла жизнь. Поэтому патология бывает, мы не можем закрывать на это глаза. Надо проявлять внимательность, бдительность, чувствительность. Кстати, не только женщины страдают в таких случаях. Мы сейчас привели ситуацию с женской травмой очень серьезной, но так же страдают и мужчины. Иногда ревность женская приводит к серьезным физическим повреждениям. В моей практике было два случая, когда были ножевые ранения в обратную сторону. То есть женщина брала нож, пыталась убедить мужа, что он не прав. Кристина Сущеня:

Кстати, в продолжение вашей темы. Я несколько фильмов снимала. Там была тема – домашнее насилие, но все начиналось с ревности. Каково было мое удивление, что не тут-то было, очень часто страдали мужчины. Просто, как позже мне уже объяснили психологи, мужчинам не так свойственно идти жаловаться и рассказывать об этом. Но случаев много.