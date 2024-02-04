Международные наблюдатели не нашли нарушений на участках для голосования в Беларуси
Повышенные меры безопасности – сегодня отнюдь не блажь, а необходимость. Мы получаем сигналы о том, что против Беларуси готовятся провокации. Электоральные кампании для любого государства – это наиболее уязвимое время, чтобы расшатать ситуацию. Потому белорусские силовики на чеку.
В целом избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов проходит в штатном режиме. На неделе начался самый активный период – агитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главное политическое событие года уже под четким взором международных наблюдателей. В штабе Миссии от СНГ сейчас работают около 50 долгосрочных наблюдателей. Они следили за выдвижением и регистрацией претендентов на депутатские портфели.
Алексей Сазонов, долгосрочный наблюдатель от Миссии наблюдателей от СНГ:
Посетил два участка. Они работали в полном соответствии с законодательством. Замечаний нет ни у представителей самих кандидатов в депутаты, ни у их представителей на этом участке. Хотя был снят один из кандидатов по обоснованным причинам совершенно.
В ближайших планах – проанализировать, как проходит агитационная кампания. На следующей неделе Миссией запланирован ряд поездок в регионы Беларуси. Там будет дана оценка работе комиссий.
Олег Кулеба, долгосрочный наблюдатель от Миссии наблюдателей от СНГ:
Мы не имеем каких-то замечаний по получению информации. Мы имеем полный доступ к той информации, которая предоставляется наблюдателям в соответствии с законодательством. Мы просили наших долгосрочных наблюдателей, которые посещали пока окружные комиссии: имеются у них жалобы? Нам было отвечено, что жалоб не поступало.
Читайте также:
Составили список дел для будущего депутата – в деревне Литва готовятся к белорусским выборам
Белорусы, постоянно проживающие за рубежом, смогут проголосовать. Где?
СК Беларуси напоминает об уголовной ответственности в период выборов