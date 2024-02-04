Белорусы, постоянно проживающие за рубежом, смогут проголосовать. Где?

Повышенные меры безопасности – сегодня отнюдь не блажь, а необходимость. Мы получаем сигналы о том, что против Беларуси готовятся провокации. Электоральные кампании для любого государства – это наиболее уязвимое время, чтобы расшатать ситуацию. Потому белорусские силовики на чеку.

В целом избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов проходит в штатном режиме. На неделе начался самый активный период – агитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.