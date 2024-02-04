Белорусы, постоянно проживающие за рубежом, смогут проголосовать. Где?
Повышенные меры безопасности – сегодня отнюдь не блажь, а необходимость. Мы получаем сигналы о том, что против Беларуси готовятся провокации. Электоральные кампании для любого государства – это наиболее уязвимое время, чтобы расшатать ситуацию. Потому белорусские силовики на чеку.
В целом избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов проходит в штатном режиме. На неделе начался самый активный период – агитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Своим избирательным правом в эту электоральную кампанию, впрочем, как и всегда, воспользуются и те белорусы, которые живут и в европейской Литве, да и в других странах. Однако есть важное новшество.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Гимназия № 75 в Минске. В единый день голосования здесь развернется участок 248. Именно сюда смогут прийти и проголосовать белорусы, постоянно проживающие за рубежом.
Такой участок будет единственный во всей стране. Однако стоит отметить, что наши соотечественники, переехавшие за рубеж, у которых еще есть белорусская прописка, смогут отдать свой голос на избирательном участке по адресу места регистрации.
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