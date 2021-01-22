МВД напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают белорусов об ответственности за участие в несанкционированных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь о митингах, запланированных на предстоящие выходные.

Дело в том, что в различных интернет-источниках и Telegram-каналах вновь возобновляются призывы к участию в протестах. Авторы анонимных сообщений подстрекают людей к собраниям на улицах города и блокированию движения транспорта. В то же время милиция еще раз напоминает, что участие в подобных мероприятиях не остается незамеченным, даже если удалось избежать задержания.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

Обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий. Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию.