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МВД напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

22 января 2021 15:22
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Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают белорусов об ответственности за участие в несанкционированных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь о митингах, запланированных на предстоящие выходные.

МВД напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях-1

Дело в том, что в различных интернет-источниках и Telegram-каналах вновь возобновляются призывы к участию в протестах. Авторы анонимных сообщений подстрекают людей к собраниям на улицах города и блокированию движения транспорта. В то же время милиция еще раз напоминает, что участие в подобных мероприятиях не остается незамеченным, даже если удалось избежать задержания.

МВД напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях-4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий. Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию.

МВД напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях-7

Все факты участия регистрируются и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.

# Акции протеста # общество # Наталья Ганусевич # Фотофакт

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