В России откроют 8 магазинов белорусской сети товаров для дома в 2024-м – Лугина

В России появится еще 8 магазинов «Да дому», об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказала председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. Глава концерна упомянула также и сроки: до декабря.

«Кроме «Да дому» у нас точечно предприятия открывают свои монобрендовые магазины и планируют в этом году тоже развивать фирменную торговлю», – добавила Лугина. Отметим, в 2023-м в Российской Федерации уже открылись два магазина этой сети – в Екатеринбурге и Новосибирске.