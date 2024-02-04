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В России откроют 8 магазинов белорусской сети товаров для дома в 2024-м – Лугина

04 февраля 2024 16:52
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В России появится еще 8 магазинов «Да дому», об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказала председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. Глава концерна упомянула также и сроки: до декабря.

В России откроют 8 магазинов белорусской сети товаров для дома в 2024-м – Лугина-1

«Кроме «Да дому» у нас точечно предприятия открывают свои монобрендовые магазины и планируют в этом году тоже развивать фирменную торговлю», – добавила Лугина. Отметим, в 2023-м в Российской Федерации уже открылись два магазина этой сети – в Екатеринбурге и Новосибирске.

# Беларусь-Россия # общество # Татьяна Лугина

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