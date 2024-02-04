Составили список дел для будущего депутата – в деревне Литва готовятся к белорусским выборам

Повышенные меры безопасности – сегодня отнюдь не блажь, а необходимость. Мы получаем сигналы о том, что против Беларуси готовятся провокации. Электоральные кампании для любого государства – это наиболее уязвимое время, чтобы расшатать ситуацию. Потому белорусские силовики на чеку.

В целом избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов проходит в штатном режиме. На неделе начался самый активный период – агитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На 110 мест в нижней палате парламента будут претендовать 265 кандидатов. То есть придется побороться за депутатский мандат. Кандидатами в местные Советы зарегистрированы 18 802 человека. На тех, кто получит кредит доверия от белорусов, ляжет дополнительная ответственность.

Парламентарии войдут в состав Всебелорусского народного собрания. Это предусмотрено поправками в Конституцию. Так что, выбирая депутатов, мы вверяем им судьбу страны.

Это не высокопарные слова. ВНС будет решать, к примеру, вопросы войны и мира, определять нашу внутреннею и внешнюю политику. И еще одна важная функция, которую стоит держать на подкорке, ВНС – это стабилизатор общества. Если возникнет необходимость – а мы уже научены опытом – то на его площадке и будем договариваться, как жить дальше.

Уже весной, не позднее 25 апреля, Всебелорусское народное собрание соберется полным составом. На неделе был создан оргкомитет по подготовке и проведению первого заседания и назначен руководитель секретариата. Им стал Валерий Мицкевич. Такое кадровое решение принял Президент.