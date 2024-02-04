Составили список дел для будущего депутата – в деревне Литва готовятся к белорусским выборам
Повышенные меры безопасности – сегодня отнюдь не блажь, а необходимость. Мы получаем сигналы о том, что против Беларуси готовятся провокации. Электоральные кампании для любого государства – это наиболее уязвимое время, чтобы расшатать ситуацию. Потому белорусские силовики на чеку.
В целом избирательная кампания по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов проходит в штатном режиме. На неделе начался самый активный период – агитация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На 110 мест в нижней палате парламента будут претендовать 265 кандидатов. То есть придется побороться за депутатский мандат. Кандидатами в местные Советы зарегистрированы 18 802 человека. На тех, кто получит кредит доверия от белорусов, ляжет дополнительная ответственность.
Парламентарии войдут в состав Всебелорусского народного собрания. Это предусмотрено поправками в Конституцию. Так что, выбирая депутатов, мы вверяем им судьбу страны.
Это не высокопарные слова. ВНС будет решать, к примеру, вопросы войны и мира, определять нашу внутреннею и внешнюю политику. И еще одна важная функция, которую стоит держать на подкорке, ВНС – это стабилизатор общества. Если возникнет необходимость – а мы уже научены опытом – то на его площадке и будем договариваться, как жить дальше.
Уже весной, не позднее 25 апреля, Всебелорусское народное собрание соберется полным составом. На неделе был создан оргкомитет по подготовке и проведению первого заседания и назначен руководитель секретариата. Им стал Валерий Мицкевич. Такое кадровое решение принял Президент.
О том, как проходит подготовка к единому дню голосования по выборам депутатов Палаты представителей и местных Советов, расскажет Глеб Прокофьев.
Литва. Президентские выборы 2015-го. Тогда белорусы могли голосовать за рубежом, впрочем, как и в 2020-м. Но сегодня обстановка вокруг нашей страны совсем иная. Обеспечить безопасность на участках за пределами Беларуси будет затруднительно, учитывая риторику политиков коллективного Запада.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В соответствии с изменениями в Избирательном кодексе Республики Беларусь, участки за рубежом в эту избирательную кампанию открываться не будут.
Белорусы, постоянно проживающие за рубежом, смогут проголосовать. Где?
Но жители Литвы все равно проголосуют и в этот раз – уточнение – белорусской деревни Литва. Здесь живет около 230 человек. Среди них и Ольга Свирская. Для пенсионерки с «литовской» регистрацией выборы всегда праздник. Уже традиционно голосовать отправятся всей семьей.
Ольга Свирская, жительница деревни Литва:
Раньше мы, когда невестка здесь жила, ходили все дружно. Невестка в городе и сын в городе. На выходные приедут, надеюсь, съездим, досрочно проголосуем обязательно.
Название одно – подходы разные. Ольга признается, что местные власти про жителей нашей деревни – европейской тезки – не забывают. Инфраструктура развивается. Тут вам не там – бежать из такой Литвы уж точно не хочется.
Ольга Свирская:
ФАП у нас открылся. Березинская больница в трех километрах недалеко, это очень хорошо здесь. Главное, чтобы у нас была эта проблема – открыть магазин. Он открылся – мы очень-очень довольны.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Продуктовый магазин в Литве. Его открыли в июне прошлого года. Долгожданный объект появился благодаря неравнодушию местных властей и депутатов.
Вот уж действительно социальные сети! Руководство магазина всегда на связи со своими покупателями. Для местных даже создали чат в мессенджере.
Андрей Тарасевич, директор торгового объекта:
Девочки сбрасывают сообщения с ценой и фотографией, покупатель выбирает. Продукция оптимальная для деревни, стараемся под заказ привозить покупателям, что просят, осуществляем доставку по близлежащим деревням.
А это 38 соток семьи Рындевич. Территория участка не маленькая, однако ухаживают за ним сами. Помощи ни от кого не ждут. О евротраншах в нашей Литве и не мечтают. В ближайших планах – зеленые бьюти-поцедуры: раскидистой иве подрежут длинные ветви.
К властям не обращаемся. Справляемся сами. Хватает властям и так работы.
Тем не менее список заданий для будущего депутата Владимир Владимирович уже составил. Есть ряд вопросов к коммунальным службам района.
Международные наблюдатели не нашли нарушений на участках для голосования в Беларуси.
Владимир Рындевич, житель деревни Литва:
Идет Молодечно – Воложин дорога до одной половины. А тут уже бросовая. Там значит и почистят, а мы мешаем эту кашу ногами, колесами.
В белорусской Литве гостеприимны. В отличие от западной тезки, которая на неделе ужесточила проверку белорусов на границе. Вот, вместе за столом обсуждаем кандидатуру будущего народного избранника.
СК Беларуси напоминает об уголовной ответственности в период выборов.
Кристина Рындевич, жительница деревни Литва:
Очень активным должен быть, ответственным, отзывчивым.
Глеб Прокофьев:
Время выборов… Может быть, традиции какие-то есть, белую рубашку наглаживаете?
Владимир Рындевич:
Обязательно! И галстук даже.
Делать свой выбор в единый день голосования жители Литвы и семи близлежащих деревень будут здесь. В здании местного клуба в Яхимовщине традиционно разместят избирательный участок. Сейчас представители комиссии сверяют списки избирателей. Надо сказать, что ко дню Х здесь практически уже все готово.
Мая Лазарь, председатель комиссии Яхимовщинского избирательного участка № 58:
Подготовлены урны для голосования. Это основная урна, которая на 25-е число. Так же подготавливаются кабинки для голосования. Впервые в этом году установлена камера. Она будет вести видеонаблюдение на избирательном участке в целях безопасности.