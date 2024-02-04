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В Беларуси усилили охрану на южном направлении. Замком бригады ССО рассказал о ситуации на границе

04 февраля 2024 17:13
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Вооруженные Силы Беларуси усилили охрану госграницы на южном направлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси усилили охрану на южном направлении. Замком бригады ССО рассказал о ситуации на границе-1

Основная цель – обеспечение безопасности граждан Беларуси, пресечение нарушений границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Для этого ведется охрана объектов инфраструктуры и коммуникаций. Военные круглосуточно несут службу на КПП, контролируют местность, ведут разведку. Таким образом Вооруженные Силы продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению южных участков границы. Президент неоднократно поднимал тему безопасности и защищенности страны с учетом событий на соседней территории.

О том, какие задачи поставлены перед нашими военными и какая обстановка складывается на границе, нам расскажет Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады сил спецопераций.

Какие задачи сегодня стоят перед нашими военными, если говорим о госгранице?

В Беларуси усилили охрану на южном направлении. Замком бригады ССО рассказал о ситуации на границе-4

Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Да, действительно в настоящее время наша бригада частью сил выполняет задачи по усилению одного из участков госграницы на южном направлении. Для выполнения задач мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой. У нас все лучшее, что есть в силах специальных операций на сегодня. Это вооружение, военно-специальная техника, средства связи и экипировки, средства бронезащиты, а также беспилотные летательные аппараты различных типов, оснащенные в том числе тепловизорами. С личным составом постоянно проводится информирование о военно-политической обстановке. Военнослужащие профессионально подготовлены, боевой дух крепкий. Мы готовы выполнить любые задачи.

Налажена ли связь между силовыми структурами, чтобы максимально эффективно выполнять задачи?

В Беларуси усилили охрану на южном направлении. Замком бригады ССО рассказал о ситуации на границе-7

Вадим Бобилевич:
По вопросам выполнения задач и обмена информацией организовано тесное взаимодействие с органами пограничной службы, внутренними войсками Министерства внутренних дел, органами государственной власти, районными отделами милиции, участковыми. Необходимо отметить, что большую помощь нам оказывает местное население, которое проинформировано о возможных угрозах со стороны сопредельной территории, понимает необходимость нахождения здесь наших подразделений, проявляет бдительность. Местные жители обеспечивают нас необходимой информацией, оказывают помощь в изучении местности. Можно с уверенностью сказать, что сегодня нет безразличных в вопросах обеспечения безопасности нашего государства.

# Государственная граница Беларуси # общество # Вадим Бобилевич

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