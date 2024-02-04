В Беларуси усилили охрану на южном направлении. Замком бригады ССО рассказал о ситуации на границе

Вооруженные Силы Беларуси усилили охрану госграницы на южном направлении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Основная цель – обеспечение безопасности граждан Беларуси, пресечение нарушений границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Для этого ведется охрана объектов инфраструктуры и коммуникаций. Военные круглосуточно несут службу на КПП, контролируют местность, ведут разведку. Таким образом Вооруженные Силы продолжают выполнять поставленную главой государства задачу по усилению южных участков границы. Президент неоднократно поднимал тему безопасности и защищенности страны с учетом событий на соседней территории.

О том, какие задачи поставлены перед нашими военными и какая обстановка складывается на границе, нам расскажет Вадим Бобилевич, заместитель командира бригады сил спецопераций.