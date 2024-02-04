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Франция, Германия и Бельгия продолжают закупать белорусский лён во время санкций – «Беллегпром»

04 февраля 2024 16:52
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Динамика замедлилась, но белорусский лен продолжают продавать в европейские страны, рассказала Татьяна Лугина в программе «Неделя» на СТВ. Продукция Оршанского льнокомбината отгружается во Францию, Германию и Бельгию, подчеркнула председатель.

Франция, Германия и Бельгия продолжают закупать белорусский лён во время санкций – «Беллегпром»-1

Также глава легпрома отметила, что товары белорусского концерна поставляются в 95 стран мира. Основную долю в структуре экспорта занимает Российская Федерация. «Неплохо промышленность наша работает по отгрузке товара и с азиатскими странами всеми: и Азербайджан, и Таджикистан, и, казалось бы, Узбекистан, который конкурент», – добавила Татьяна Лугина.

# Экспорт # общество # Татьяна Лугина

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