Франция, Германия и Бельгия продолжают закупать белорусский лён во время санкций – «Беллегпром»

Динамика замедлилась, но белорусский лен продолжают продавать в европейские страны, рассказала Татьяна Лугина в программе «Неделя» на СТВ. Продукция Оршанского льнокомбината отгружается во Францию, Германию и Бельгию, подчеркнула председатель.

Также глава легпрома отметила, что товары белорусского концерна поставляются в 95 стран мира. Основную долю в структуре экспорта занимает Российская Федерация. «Неплохо промышленность наша работает по отгрузке товара и с азиатскими странами всеми: и Азербайджан, и Таджикистан, и, казалось бы, Узбекистан, который конкурент», – добавила Татьяна Лугина.