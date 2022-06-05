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«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?

05 июня 2022 18:21
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Новости Беларуси. В Гродно прошел XIII Республиканский фестиваль национальных культур. Город на Немане собрал более 800 участников, представителей порядка 30 национальностей. Гала-концерты, выставки подворий, шествие диаспор – 3 дня в ритме фестиваля, сообщили в программе «Неделя на СТВ.

Генеральным информационным партнером праздника стал телеканал СТВ.

«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Все живут одной большой семьей, дополняя друг друга в делах, помыслах, поддерживая друг друга. И мы видим во время мероприятия целую палитру национальных культур.

Министр культуры о фестивале в Гродно: «Этим гордится Беларусь». Подробнее.  

«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Фестиваля не было в прошлый и позапрошлый года по причине ковида, и мы почувствовали, насколько нам не хватает этого праздника, насколько нам не хватает того олицетворения единства всех народов и национальностей, которые проживают в нашей стране.

Министр информации о фестивале в Гродно: это не только новая культура, но и новая кухня, какие-то новые обычаи. Подробнее.  

«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?-7

Я бывал на многих фестивалях международных. В Испании, Италии, Турции был, но у вас впервые в этом году, очень масштабный формат.

«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?-10

Это бесподобно и очень-очень красиво, оригинально, молодцы, что такое придумали.

«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?-13

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Между нами нет границ, и Беларусь наша – это на самом деле большой и очень добрый дом.

Гендиректор СТВ: «Беларусь не словом, а делом объединяет национальности и способствует духовному единению народа». Подробнее.  

# Фестиваль # общество # Геннадий Маркевич # Владимир Перцов # Александр Осенко # Фотофакт

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