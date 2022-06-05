«Между нами нет границ». Как прошёл фестиваль национальных культур в Гродно?

Новости Беларуси. В Гродно прошел XIII Республиканский фестиваль национальных культур. Город на Немане собрал более 800 участников, представителей порядка 30 национальностей. Гала-концерты, выставки подворий, шествие диаспор – 3 дня в ритме фестиваля, сообщили в программе «Неделя на СТВ. Генеральным информационным партнером праздника стал телеканал СТВ.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Все живут одной большой семьей, дополняя друг друга в делах, помыслах, поддерживая друг друга. И мы видим во время мероприятия целую палитру национальных культур. Министр культуры о фестивале в Гродно: «Этим гордится Беларусь». Подробнее.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Фестиваля не было в прошлый и позапрошлый года по причине ковида, и мы почувствовали, насколько нам не хватает этого праздника, насколько нам не хватает того олицетворения единства всех народов и национальностей, которые проживают в нашей стране. Министр информации о фестивале в Гродно: это не только новая культура, но и новая кухня, какие-то новые обычаи. Подробнее.

Я бывал на многих фестивалях международных. В Испании, Италии, Турции был, но у вас впервые в этом году, очень масштабный формат.

Это бесподобно и очень-очень красиво, оригинально, молодцы, что такое придумали.