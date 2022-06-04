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Министр информации о фестивале в Гродно: это не только новая культура, но и новая кухня, какие-то новые обычаи

04 июня 2022 12:35
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Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой.  

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальный культур? Читать здесь.  

Полина Королева, корреспондент:  
Поблизости к сцене на площади Ленина уже открыта ярмарка. Здесь можно попробовать белорусскую национальную кухню, увидеть продукцию ремесленников, а также узнать про историю Беларуси и непосредственно нашего любимого города над Неманом. Но это только начало, дальше, как говорится, больше. И мы очень жаждем посетить подворки, национальные подворки, которые сегодня являются главным событием фестиваля. Что ж, хочу сказать, что не только мы желаем оказаться там. И предлагаю вам услышать планы министра информации Беларуси.  

Министр информации о фестивале в Гродно: это не только новая культура, но и новая кухня, какие-то новые обычаи-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Практически половину подворий на каждом фестивале я стараюсь пройти, потому что, действительно, люди ждут, ждут практически как к себе в гости. Они готовятся и с радостью принимают радушно. И это всегда не только новая культура, как танцы, песни и костюмы, это и новая кухня, какие-то новые обычаи, которые ты, живя в нашей стране, никогда до этого не видел. И это делает нас богаче и делает нашу жизнь интереснее.  

«Быть информационным партнером – это большая честь». Гендиректор СТВ рассказал, где смотреть гала-концерт фестиваля. Подробнее.  

# Фестиваль # общество # Полина Королева # Владимир Перцов # Фотофакт

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