Министр информации о фестивале в Гродно: это не только новая культура, но и новая кухня, какие-то новые обычаи

Новости Беларуси. Праздник всех народов. Гродно принимает фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй день феста обещает быть насыщенным. На разных площадках уже работают выставки и мастер-классы. Представители более 30 стран знакомят со своей культурой.

17 подворий, ремесленная ярмарка и концерты по всему городу. Как проходит второй день фестиваля национальный культур? Читать здесь.

Полина Королева, корреспондент:

Поблизости к сцене на площади Ленина уже открыта ярмарка. Здесь можно попробовать белорусскую национальную кухню, увидеть продукцию ремесленников, а также узнать про историю Беларуси и непосредственно нашего любимого города над Неманом. Но это только начало, дальше, как говорится, больше. И мы очень жаждем посетить подворки, национальные подворки, которые сегодня являются главным событием фестиваля. Что ж, хочу сказать, что не только мы желаем оказаться там. И предлагаю вам услышать планы министра информации Беларуси.