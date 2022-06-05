Фейки в промышленных масштабах. Кто и как учит СМИ обманывать аудиторию?

Новости Беларуси. Наша страна оказалась в самом центре информационного противоборства. Главная цель таких боев – установление контроля над чувствами людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто и как тиражирует фейки – в материале СТВ.

2012 год, Крымск, Россия. В результате страшного наводнения, по официальным данным, погиб 171 человек, более 34 тысяч лишились имущества. В интернете распространили данные о тысячах погибших и «грузовиках с трупами», ссылаясь на очевидцев и якобы достоверные источники.

2018 год, Кемерово. Трагедия в «Зимней вишне». Запущен слух о якобы 300 погибших в торговом центре. Непроверенную информацию даже перепостили некоторые СМИ. – Алло, МЧС, Возников, у нас более 300, что у вас по местам, сколько можете принять?

– Больше 300 трупов что ли?

– Да.

Спектакли на границе, актерский состав – наши соседи. Позируя перед телекамерами, с особым трепетом вручали беженцам гуманитарку. С выключением записи, выключалось и наигранное милосердие.

Честная ложь сегодня как никогда популярное явление. В тираж фейки выходят в промышленных масштабах. Главное – умело скомпоновать, вовремя подать и выбрать подходящую аудиторию. А дальше дело за малым, ведь «фейк-ньюс» добираются до первых адресатов в шесть раз быстрее, чем правда. А вероятность ретвита у отдельно взятой фальшивки на 70 % выше.

Впрочем, на медийном рынке фейки закрепились довольно прочно и давно. Такому понятию как «газетная утка» уже более 300 лет. И впервые оно прозвучало в Германии. Ответственные газетчики, сообщая о недостоверном, рядом с материалом ставили специальную пометку из двух букв. Сегодня такое представить почти нереально. Недоговаривать, наговаривать и, прямо скажем, закрывать рот – выгодная политика.

Наглядные примеры на слуху и на виду: помните историю с заблокированными аккаунтами Трампа? В бан страницы экс-президента отправила из-за публикации материалов, в которых он называл поражение на президентских выборах следствием кражи голосов. Схожая история произошла и с Telegram-канал «Желтые сливы». Правда стала неугодной. Паблик попытались также заморозить.