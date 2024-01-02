Начинают размножаться микроорганизмы. Когда блюда с праздничного стола необходимо выбрасывать?

Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки напомните нам основные правила хранения новогодних блюд. Может быть, все-таки их можно заморозить? Можно ли, кстати, замораживать майонезные салаты?

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Нет смысла их замораживать. Вообще правила безопасности новогоднего стола и не только новогоднего: все блюда, которые простояли на столе от двух часов и особенно больше четырех, уже можно выбрасывать – есть нельзя. Поэтому всегда лучше всего порционно… Алеся Лакина:

То есть после новогодней ночи все надо выбросить? Эллина Плисакова:

Если до двух часов блюда постояли на столе, вы можете еще убрать в холодильник и доесть на следующий день. Но если уже больше четырех часов, то, к сожалению, нужно выбрасывать, потому что уже за это время начинают активно размножаться различные микроорганизмы. Все салаты мясные могут становиться уже опасными.