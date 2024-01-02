На какие знаки зодиака сильнее повлияет год Дракона – рассказала астролог

2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. Несмотря на свой грозный вид, это одно из самых добрых существ в восточном зодиаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он несет успех и благополучие.

Змеевидное тело, четыре лапы и золотисто-зеленый окрас. Дракон – один из самых таинственных и почитаемых существ в китайской мифологии. Он – символ власти, успеха, богатства, счастья, мудрости и бессмертия. В отличие от европейских, китайская большая ящерица добрая и благородная. Дракон является покровителем природных стихий, может управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай.

Лю Лу, аспирантка Белорусского государственного университета: Во многих китайских деревнях есть храмы или святилища, где поклоняются драконам. Люди могут получить от них благословение на хорошую погоду для урожая.

Символ 2024-го по восточному календарю – Зеленый Деревянный Дракон. В Поднебесной считается, что под его покровительством всегда год удачный. Вот и наступивший 2024-й обещает принести только успех. Тем более, что нынче Дракон зеленого цвета, что в китайской культуре означает гибкость, дипломатичность, умение подстраиваться под обстоятельства.

Несмотря на то, что дракон любит стабильность, наступивший год будет удачным для новых начинаний. Однако, чтобы все задуманное сбылось, необходимо заранее продумать свои действия и четко следовать плану. Дракон не терпит спонтанность и легкомыслие.