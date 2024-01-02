Отсутствие снега не помеха. Как белорусы с пользой для здоровья встречают Новый год?

Новый год – это не только елка, оливье и мандарины, но еще отличная возможность перезагрузиться и отдохнуть от обыденных дел. Все чаще белорусы выбирают активный отдых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коньки, лыжи, санки и ватрушки – выбрать активность может каждый. Как зарядиться энергией на год вперед – расскажет Дарья Седун.

Активный отдых легко может быть семейным. На коньках и лыжах стоят даже самые маленькие белорусы. Яркие эмоции и теплые воспоминания обеспечены.

У нас традиция: 1-2 января всегда проводим здесь, на катке, с самого утра. Пока все спят, пока все в салатах, мы катаемся, оттачиваем мастерство свое, любительское.

Дома всегда обыденно, а когда выходные дни, хочется собраться семьей где-нибудь. Горные лыжи… В прошлом году мы в первый раз попробовали семьей, нам так понравилось, и в этом году решили, что поедем еще раз.

Единственное, о чем переживали – наличие снега. Зима в этом году непредсказуемая. Но для топовых белорусских горнолыжных курортов даже плюсовая температура не проблема. Если нужно – наметет. За час одна такая пушка может настрелять больше 30 кубометров снега, в Силичах таких машин – 15. Так что зимняя сказка легко становится явью. Покорили холмистые пейзажи и наших гостей. Полина и Даша Колчины в Силичах – да и в целом в Беларуси – впервые. Вместе с родителями приехали на новогодние каникулы из Москвы.

Даша и Полина Колчины, туристы из Москвы:

На лыжах нравится, когда ты едешь, особенно по большим горным склонам, что быстро очень пролетаешь и красиво очень.

– Очень красиво, смотришь там на горы – красивый вид.

А вот девушек из Брянска больше всего впечатлила праздничная атмосфера столицы.