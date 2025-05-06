В РНПЦ травматологии и ортопедии презентовали книгу «Наш Президент»

Уникальное издание, которое создавалось для простых людей. В РНПЦ травматологии и ортопедии презентовали документально-биографическую книгу «Наш Президент», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняли участие сотрудники центра. Из первых уст они смогли узнать о создании поистине народной книги. В ней – подробная биография главы государства, а также уникальные материалы, которые ранее не публиковались. Например, комсомольская характеристика Александра Лукашенко и рукописные тезисы выступлений на международных площадках. Презентация вызвала большой интерес.

Александр Радьков, соавтор книги «Наш Президент», заслуженный деятель науки Беларуси:

Книгу в целом люди воспринимают позитивно. Это книга о лидере нашего государства, книга о нашем Президенте, о его судьбе, о его становлении, работе, видение развития нашего государства. Людей интересует, причем у каждого есть свои интересы и впечатления.

С момента выхода книга «Наш Президент» стала настоящим бестселлером. Ее можно приобрести в центральных книжных магазинах, а также заказать онлайн.