Новости по тегу #МВД Республики Беларусь

Также заблокирована возможность платежей в адрес 36 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались злоумышленники.
Также заблокирована возможность платежей в адрес 42 иностранных платежных реквизитов, которыми пользовались злоумышленники, и приостановлены расходные операции по 34 счетам.
При этом зарегистрировано 22 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Схемы телефонных мошенников становятся все изощреннее, а способы давления – все циничнее. Теперь в преступные комбинации все чаще втягивают несовершеннолетних.
Малыш нуждался в срочной медпомощи, но в авто закончилось топливо. Инспекторы не раздумывая посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили в детскую хирургию.
С поличным были взяты двое мужчин. Оба занимались администрированием магазина в даркнете.
Зафиксировано 45 преступлений, совершенных с применением информационно-коммуникационных технологий.
Цель визита – участие в 52‑м заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.
Правоохранители вновь призывают: любые разговоры об уголовной ответственности, деньгах и необходимости сохранить все в тайне – повод немедленно положить трубку.
Кроме того, оперативниками был задержан курьер, действовавший в интересах преступной группы.
Только будучи едиными, поддерживая друг друга и действуя как один слаженный механизм, мы способны противостоять любым современным вызовам и угрозам.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли свыше 500 граммов гашиша и альфа‑PVP.
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