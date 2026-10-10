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Новости по тегу #МВД Республики Беларусь

За сутки зарегистрировано 41 преступление с использованием ИКТ – МВД
10 октября 2026 08:37

За сутки зарегистрировано 41 преступление с использованием ИКТ – МВД

Шесть курьеров аферистов задержаны: изъято более 140 тыс. рублей
09 октября 2026 06:11

Шесть курьеров аферистов задержаны: изъято более 140 тыс. рублей

Изъято более 50 тыс. рублей: оперативники задержали трех курьеров, работавших на аферистов
08 октября 2026 06:20

Изъято более 50 тыс. рублей: оперативники задержали трех курьеров, работавших на аферистов

Аферисты в Минске обманом сделали 17-летнего иностранца своим курьером
06 октября 2026 14:29

Аферисты в Минске обманом сделали 17-летнего иностранца своим курьером

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу
05 октября 2026 14:49

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу

В Минске ликвидирован наркошоп – фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы
01 октября 2026 14:16

В Минске ликвидирован наркошоп – фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы

Более 500 сигналов о телефонных аферистах поступило в МВД за сутки
01 октября 2026 07:20

Более 500 сигналов о телефонных аферистах поступило в МВД за сутки

Делегация МВД Беларуси во главе с Иваном Кубраковым прибыла в Душанбе
01 октября 2026 06:18

Делегация МВД Беларуси во главе с Иваном Кубраковым прибыла в Душанбе

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу в Минске забрать более 10 тыс. долларов у пенсионерки
29 сентября 2026 14:34

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу в Минске забрать более 10 тыс. долларов у пенсионерки

В МВД поступило около 300 жалоб о звонках телефонных мошенников
22 сентября 2026 06:19

В МВД поступило около 300 жалоб о звонках телефонных мошенников

Сила – в единстве! Атмосферное видео от МВД к 17 сентября
17 сентября 2026 14:16

Сила – в единстве! Атмосферное видео от МВД к 17 сентября

Наркоконтроль Минщины накрыл группу закладчиков – фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы
15 сентября 2026 14:40

Наркоконтроль Минщины накрыл группу закладчиков – фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы