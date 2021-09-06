«Меркель сказала, что, наверное, стоит вести переговоры с «Талибаном». Может ли Беларусь сотрудничать с Афганистаном?

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Чисто теоретически. «Талибан» пришел к власти. Сейчас есть некие элементы демократии, которую они пытаются всему миру показывать. Это и открытие вновь вузов, и работа телевидения, более-менее светская жизнь. Сегодня Меркель сказала, что, наверное, стоит вести переговоры с «Талибаном», потому что они власть в этой стране, на этой территории. Беларусь может рассматривать хотя бы теоретически вопросы ведения переговоров с «Талибаном», чтобы каким-то образом взаимодействовать с этой страной? Хотя бы в области миграционного законодательства, приостановки и контроля миграционных вопросов.

Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Начнем с того, что «Талибан» как военно-политическое движение является частью политической системы Афганистана. Уже длительное время, более 25 лет. Это первое. Второе – посмотрите скорость, с которой переходили те или иные провинции и города под контроль «Талибана». По сути, это были договоренности. Кирилл Казаков:

Войны как таковой не было, захват страны произошел практически мирным путем. Андрей Русакович:

Государственная военная система предыдущего правительства достаточно быстро рассыпалась. Из этого мы можем сделать вывод, что «Талибан» пользуется общественной поддержкой. За ним стоит не только военная сила, но и это своего рода идеология, политика и практика. В настоящее время, на мой взгляд, руководство «Талибана» взвешивает свои шансы для дальнейшего руководства страной, потому что проблемы тяжелейшие. Афганистан – одна из беднейших стран в регионе, постоянные внутриполитические конфликты, гражданская война. Один британский дипломат еще 100 лет назад сказал, что афганцы все время воюют друг с другом, но как только там появляется агрессор – они моментально объединяются. Агрессора нет, значит, будет напряженность внутри государства. Производство наркотиков. Столкновение интересов других государств.

Кирилл Казаков:

У Беларуси там есть интересы? Андрей Русакович:

Конечно, другие страны тоже смотрят на это, наблюдают прежде всего, мониторят ситуацию. Важный посыл заключается в том, что с «Талибаном» готовы разговаривать. «Талибан» давно исключен ООН из списка террористических организаций, которые представляют угрозу миру, безопасности. Этот посыл, что с «Талибаном» можно разговаривать. У нас тоже есть к ним интересы, это дальняя дуга. Да, больших экономических, политических интересов нет, но практика показывает, и было сотрудничество в том числе по военной линии с Афганистаном, достаточно своеобразное, поэтому там есть наши интересы. У нас афганцы, кстати, составляют значительную группу в Беларуси, признанную официально беженцами. Это еще с советских времен. Кроме этого, Афганистан граничит с нашими союзниками в Центральной Азии. Это тоже проблема, которая обсуждается в рамках ОДКБ. Резюмирую: мы должны быть готовы к разговору с новым руководством Афганистана.