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Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие

06 сентября 2021 18:28
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Новости Беларуси. Утром 6 сентября в Национальном аэропорту встречали белорусскую команду. Из Караганды, где проходил чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, вернулись наши мужская и женская сборные – абсолютные победители нынешнего первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие-1

В зале прилетов спортсменов горячо встречали друзья, коллеги и, конечно же, родные. Сразу по прибытии спортсмены поделились впечатлениями.

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие-4

Антон Тарасевич:
Соперники были сильные, но, в принципе, это спорт: у кого-то получается, у кого-то не получается. Готовы были все сильно, одинаково все команды. Мы были лучшие.

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие-7

Валерия Фурик:
Нужна очень дружная команда, достойные тренировки в сезоне, нужно устанавливать новые рекорды мира как в командном, так и в личном первенстве. Так что дальше больше.

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие-10

Никита Черепко:
Очень сложно было настроиться и доказать то, что мы действительно стоим того, чтобы стоять на пьедестале как чемпионы мира. Поэтому весь чемпионат мира на самом деле прошел в напряженной атмосфере. До последнего забега решалось, кто станет чемпионом мира.

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие-13

На прошедшем чемпионате наши спортсмены выступили более чем достойно. Победители соревнований определялись в четырех видах упражнений: подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, эстафете и боевом развертывании.

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие-16

По результатам четырех дней мужская и женская сборные Беларуси заняли первые места, став безусловными победителями чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту. С успешным выступлением белорусских спортсменов-спасателей поздравил глава Национального олимпийского комитета.

# МЧС Беларуси # общество # Антон Тарасевич # Валерия Фурик # Никита Черепко # Фотофакт

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