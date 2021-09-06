Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск: соперники были сильные, но это спорт, мы были лучшие

Новости Беларуси. Утром 6 сентября в Национальном аэропорту встречали белорусскую команду. Из Караганды, где проходил чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, вернулись наши мужская и женская сборные – абсолютные победители нынешнего первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале прилетов спортсменов горячо встречали друзья, коллеги и, конечно же, родные. Сразу по прибытии спортсмены поделились впечатлениями.

Антон Тарасевич:

Соперники были сильные, но, в принципе, это спорт: у кого-то получается, у кого-то не получается. Готовы были все сильно, одинаково все команды. Мы были лучшие.

Валерия Фурик:

Нужна очень дружная команда, достойные тренировки в сезоне, нужно устанавливать новые рекорды мира как в командном, так и в личном первенстве. Так что дальше – больше.

Никита Черепко:

Очень сложно было настроиться и доказать то, что мы действительно стоим того, чтобы стоять на пьедестале как чемпионы мира. Поэтому весь чемпионат мира на самом деле прошел в напряженной атмосфере. До последнего забега решалось, кто станет чемпионом мира.

На прошедшем чемпионате наши спортсмены выступили более чем достойно. Победители соревнований определялись в четырех видах упражнений: подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, эстафете и боевом развертывании.