«Меня земля позвала». Потомки Достоевского посетили премьеру «Идиота» в Минске

Новости Беларуси. В театре имени Максима Горького начался премьерный показ постановки «Идиот». Сербский режиссер Ивана Жигон обратилась к классике Достоевского, которую неспроста называют бессмертной. В числе приглашенных гостей – потомки Федора Михайловича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, чем запомнился первый день визита семьи Достоевских в Беларусь, расскажет Полина Королева.

По специальности Алексей Достоевский – филолог, однако учителем не работал ни дня. А вот наездником и водителем бывать приходилось. Автомобили, трамваи – в череду традиционного транспорта в последние годы затесалось судно. Сегодня праправнук Федора Михайловича укрощает маломерный корабль в 15 метров и числится при флоте Валаамского монастыря. Безусловно, Санкт-Петербург к водной стихии приобщает с детства, но вот среди разных поколений Достоевских моряков еще не было.

Алексей Достоевский, праправнук писателя Федора Достоевского:

Вопрос, постоянно задаваемый: пишите ли вы? Как передалась гениальность вашего потомка вам, может, еще кому-то? Я не считаю, что она обязательно должна передаться в писательстве. Вообще, этот творческий ген, он присущ, и присущ Достоевским, собственно, по поколениям. Например, мы все в семье музицируем.

Одна из главных целей в семье Достоевских, которую можно назвать династийной, – вырастить читающих детей. И необязательно останавливаться на произведениях широко известного предка, ведь литературный мир обширен. Книжные полки Достоевских открыты и для белорусских классиков. Первым Алексей вспоминает Василя Быкова. По его словам, темы наших писателей понятны российскому читателю. В конце концов, мы два близких народа.

Сергей Усик, директор Государственного музея истории белорусской литературы:

Наши классики белорусской литературы очень тепло отзывались о Федоре Михайловиче Достоевском, тот же самый Якуб Колас. Те идеи гуманизма, те философские идеи, которые были заложены самим Федором Михайловичем, находили отражение в произведениях наших белорусских писателей.

Творческие люди любят символы и метафоры. И неспроста премьера спектакля «Идиот» по произведению Федора Михайловича проходит в Беларуси. Именно одна из наших деревень стала точкой отсчета рода Достоевских. Его произведения, может, и сложны для понимания, не годятся для школьной программы, но они неизменно актуальны, потому как описывают поиск смыслов и акцентируют внимание на том, что зло будет всегда. Но именно человек должен с ним бороться.

Ивана Жигон, режиссер (Сербия):

Они к мечу добавили ложь, пронырство, обман, злодейство. Они играют самыми святыми правдивыми чувствами народа. Я клянусь вам, они антихриста проповедуют. Как можно еще тогда такое вот сказать, то, что мы чувствуем каждой клеткой сегодня на себе. Многие народы же страдают в сегодняшний момент от этого антихриста.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сегодня роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот» является одним из самых востребованных произведений русской литературы. Ведь Настасья Филипповна пренебрегает финансовыми средствами. Мы помним сцену, когда 100 тысяч рублей бросаются в топку. Она говорит: нет, это не самое главное. Самое главное то, что внутри, что в душе и что является незыблемым для человека.

Семья Достоевских проведет в Беларуси три дня. Однако одной столицей путешествие не ограничится. Маршрут пролегает через Ивановский район в Брестской области. Около 15 лет назад здесь был правнук, отец Алексея Достоевского, который испытал, что называется, зов крови. Сам Алексей тоже рассуждает о силе родной земли.