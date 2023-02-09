В Минске пройдёт премьера спектакля «Идиот» Иваны Жигон. В числе гостей и потомки Достоевского

Новости Беларуси. Пока западный мир призывает к запрету русской культуры, Беларусь доказывает, что искусство вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 9 февраля в театре имени Максима Горького состоится премьерный показ постановки «Идиот». Сербский режиссер Ивана Жигон обратилась к классике Достоевского, которую неспроста называют бессмертной. В числе приглашенных гостей потомки Федора Михайловича, этим утром они прибыли на минский вокзал.

Алексей Достоевский, праправнук писателя Федора Достоевского:

У нас очень ограничено, к сожалению, по времени, пока не знаю, чего ждать. Мы здесь впервые.

– С хорошим настроем приехали?

– Конечно, конечно.

Как отметила режиссер постановки, творческий человек не может обойтись без символизма. Поэтому премьерный показ проходит именно в Беларуси. Ведь корни семьи русского классика берут начало в одной из белорусских деревень.

Ивана Жигон, режиссер (Сербия):

Я очень благодарна вашим людям в министерстве и министру Анатолию Мечеславовичу, что он понял, как важна встреча с правнуками именно в Беларуси, откуда их корни. Это не простая символика. Его предок был достоин. Имя пошло из деревни Достоево, он был Достоевский, а потом корни эти ваши. Значит, весь мир покорила ваша одна деревня – Достоево. Весь мир!

Произведения Достоевского всегда заставляют задуматься об истинных ценностях. А фигура главного героя Князя Мышкина во всем мире считается примером искренности и добродетели. Основу спектакля «Идиот» сочинил отец Иваны Жигон, ученик школы Станиславского. Он считал, что театр – это храм, который учит человека жить с человеком и понимать его. Единство творческий руководитель из Сербии увидела на сцене театра имени Максима Горького и высоко оценила талант труппы. Даже на репетиции актеры играли, как в последний раз.