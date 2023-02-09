Режиссер из Сербии о спектакле «Идиот» в Минске: ваши актёры – такое сокровище, такая душа. Такие гениальные

Новости Беларуси. Со дня рождения Федора Достоевского минуло более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корни писателя пролегают на белорусской земле. Именно поэтому потомки классика приехали 9 февраля в нашу страну. В маршруте путешествия в том числе посещение усадьбы «Достоево» – точки отсчета известного на весь мир рода.
Ивана Жигон: я очень благодарна вашим людям в министерстве и министру культуры. Читайте также.
В Беларусь потомки русского писателя прибыли по приглашению сербского режиссера Иваны Жигон. Сегодня в театре Максима Горького состоится официальная премьера постановки «Идиот». Основу спектакля сложил отец Иваны ученик Станиславского, однако довести дело до конца помогли белорусские актеры и их по меньшей мере гениальность.
Праправнук Федора Достоевского приехал в Минск: чем больше я изучаю род, тем проще мне понять себя.
Ивана Жигон, режиссер (Сербия):
Это же они, это ваши актеры. Такое сокровище, такая душа. Знаете, я не видела, ни разу не ставила, ни разу не играла как актриса с такими актерами, которые все, со слезами девушки, все выходят на репетицию. Такие гениальные молодые актеры, старое поколение, все. Я очень благодарна Сергею Ковальчику, потому что это здесь ансамбль, это здесь труппа, здесь единство.
Подписывайтесь на нас в Telegram!