Праправнук Фёдора Достоевского приехал в Минск: чем больше я изучаю род, тем проще мне понять себя

Новости Беларуси. Со дня рождения Федора Достоевского минуло более 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корни писателя пролегают на белорусской земле. Именно поэтому потомки классика приехали 9 февраля в нашу страну. В маршруте путешествия в том числе посещение усадьбы «Достоево» – точки отсчета известного на весь мир рода. Режиссер из Сербии о спектакле «Идиот» в Минске: ваши актёры – такое сокровище, такая душа. Такие гениальные. Читайте здесь.

Праправнук Алексей по специальности филолог, однако ни дня не работал учителем. А вот наездником и водителем бывать приходилось. Автомобили, трамваи, в череду традиционного транспорта затесалось и водное судно. Сегодня Алексей капитан-механик маломерного корабля в 15 метров, числится во флоте Валаамского монастыря. Однако вопрос, который ему задают чаще всего, о писательстве. Мужчина книг не сочиняет, но говорит, что творчество присуще всем Достоевским в той или иной степени.

Алексей Достоевский, праправнук писателя Федора Достоевского:

Это определенный крест. Крест не по силам не дается. Просто что до него дорасти надо, когда ты его можешь понести. Его старшая дочь, например, страдала в тени гения отца. Мне уже проще с поколением и другая кровь, более спокойная, влилась в Достоевских. Но чем больше я изучаю вообще род самого Федора Михайловича, тем проще мне понять себя, свои черты, где-то оно редуцированное. Ивана Жигон: я очень благодарна вашим людям в министерстве и министру культуры. Читайте также.

Завтра семья Достоевских посетит усадьбу «Достоево». Как признался Алексей, его отец бывал в родовом имении и ощутил так называемый зов крови. Праправнук классика не загадывает, но хочет пережить нечто подобное.