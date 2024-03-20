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Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных

20 марта 2024 17:46
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Все внимание в эти дни – к Байконуру. Меньше суток остается до момента старта космического корабля, на борту которого впервые в истории независимой Беларуси на орбиту отправится наша соотечественница. Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 21 марта, вся страна с замиранием сердца будет следить за этим историческим событием. Пуск ракеты-носителя запланирован на 16:21 по минскому времени.

Экипаж уже с 6 марта находится на Байконуре, на космодроме завершаются последние приготовления к полету. Ответственность на хрупких плечах Марины Василевской лежит колоссальная, и в этот волнительный момент как никогда важна поддержка близких. Сегодня родственники участников космического полета прибыли на Байконур.

Эмоции перед стартом – в материале Константина Герцева.

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-1

Это первый рейс национального авиаперевозчика по этому маршруту. Аэропорт «Крайний», обслуживающий космодром Байконур, принимает исключительно самолеты «Роскосмоса» и чартерные рейсы. И это именно тот случай. Embraer-175, на борту которого родственники участников 21-й экспедиции, представители официальной делегации, научное сообщество, спортсмены и молодежь – прямое поручение Президента Беларуси. Специально под такое звездное событие обновили обшивку. Марина Василевская как раз из бывших бортпроводников «Белавиа».

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-4

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Конечно, все скучают. Практически каждый день в контакте, сегодня я ей рано утром послал фотографии с нашего вылета с ее родителями, с родителями Новицкого из самолета. И она не спала, присылала улыбки, смайлики.

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-7

Для большинства пассажиров рейса это первое знакомство с казахской степью и точно для всех – с Байконуром. Еще никогда в своей жизни они не были так близко к космосу. Поэтому союз молодежи специально для белорусских первопроходцев привез символ пионерской организации – Рысика. Они тоже своего рода пионеры, только внеземных идеалов.

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-10

Анастасия Сиротко, «Мисс студенчество 2023»:
У нас такая почетная и важная миссия – поддержать нашу первую космонавтку именно из нашей страны. Мы подготовили много разных плакатов, поэтому скоро все увидите! 

Кому точно не до громких речевок, так это родным и близким наших героинь – Марины Василевской и Анастасии Ленковой. Волнение, страх и гордость – смесь отважных и сильных духом. А другим в космосе не место. Всю подготовку и весь полет они будут вместе, даже если между ними 430 километров невесомости.

Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа полета на МКС.

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-13

«Мама, не переживай, все будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полетом. Подробности.

Мама Ирина Викторовна, пустив слезу, еще раз скажет во всеуслышание: Марина всегда была первой – в учебе, танцах и кастинге в «Белавиа» – но хотела выше. Подоспевший на помощь папа Виталий Федорович добавит: узнав об отборе в космос, подала заявку без оглядки.

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-16

Виталий Василевский:
Трудности преодолев, все препятствия, и вот достигла цели своей.

Новицкий об экспедиции на МКС: первая задача, как сказал на встрече Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно!

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-19

Константин Герцев, корреспондент:
Пока родные и близкие участников космического полета знакомятся с Байконуром и историей покорения космоса, его главные героини – Марина Василевская и Анастасия Ленкова – к итоговой пресс-конференции. На закончившемся накануне заседании Государственной комиссии утвердили основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС.

По требованиям обсервации, в ней космонавты находятся с момента прибытия на Байконур, общение с журналистами – исключительно через стекло, так же, как с приехавшими на пресс-конференцию родственниками. Пожалуй, так близко и одновременно не вместе они не были никогда. Поэтому, чтобы приподнять настроение в зале и настроить себя уже перед стартом, каждый космонавт выбирает свою аудиопластинку. У командира Олега Новицкого в плейлисте ноты любви к Родине, та же песня «День Победы». Тенденцию подхватила и Марина Василевская и даже исполнила белорусские мотивы.

Меньше суток до старта! Как экипаж «Союз МС-25» готовится к полёту – эмоции космонавтов и их родных-22

Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:
Прыязджайце, прыязджайце, прыязджайце ў Беларусь! Сябры.

Прозвучали вопросы и про любимое космическое питание, у Марины это творожок, и про косметичку, делить ее будут вместе с Трейси Дайсон, и, конечно, про главную традицию – просмотр фильма «Белое солнце пустыни». К нему они приступили сразу после окончания пресс-конференции. Ведь до старта меньше суток, а значит, земных дел не осталось – все мысли только о высоком.

# Белорусские космонавты # общество # Константин Герцев # Марина Василевская # Олег Новицкий

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