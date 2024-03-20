Места обитания трёх краснокнижных животных взяли под охрану в Узденском районе

Новости Беларуси. Места обитания трех краснокнижных животных взяли под охрану в Узденском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Речь идет о таких редких для нашей экосистемы лесных жителях, как малый подорлик, большая выпь и серый журавль.

Места обитания этих диких животных – а это чуть больше 80-ти гектаров – теперь охраняются Узденским, а также Негорельским учебно-опытным лесхозом и БГТУ. Отметим, в границах нахождения краснокнижников действует ряд ограничений. Например, запрещена вырубка леса, заготовка живицы и второстепенных лесных ресурсов.