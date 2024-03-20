Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа полёта на МКС

Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25». Уже завтра, 21 марта, в это же время вся страна с замиранием сердца будет следить за стартом ракеты-носителя, которая доставит нашу соотечественницу на МКС. Она станет первой белоруской, покорившей космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти 24 часа – самое напряженное время. Экипаж находится на Байконуре и завершает последние приготовления к полету. Ответственность на хрупких плечах Марины Василевской лежит колоссальная, и в этот волнительный момент как никогда важна поддержка близких.

Родители встревожены не меньше наших покорительниц космоса и безмерно гордятся дочерьми. Сегодня они смогут встретиться и пообщаться, но только через стекло – таковы правила. Участникам миссии не разрешается контактировать ни с кем, кроме специалистов, которые готовят их к старту. Эмоциями от скорого полета Марины Василевской к МКС поделилась ее мама.

Ирина Василевская:

Как маме мне очень волнительно и страшно, но я уверена в том, что все будет хорошо. У нее такой экипаж хороший, командир, и Трейси поддерживает ее, так что у них все получится. Все поставленные задачи она выполнит на 100 %. Она всегда очень ответственно относилась к своей работе.

В преддверии большого старта. Чуть больше суток остается до полета белоруски в космос.

Поддержать наших девушек прибыли также представители молодежи, спортсмены, молодые ученые. Они станут свидетелями большого старта для всей нашей страны, отправки первого белорусского космонавта к МКС.