Новицкий об экспедиции на МКС: первая задача, как сказал на встрече Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно!

Все внимание в эти дни – к Байконуру. Меньше суток остается до момента старта космического корабля, на борту которого впервые в истории независимой Беларуси на орбиту отправится наша соотечественница. Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 21 марта, вся страна с замиранием сердца будет следить за этим историческим событием.

По требованиям обсервации в ней космонавты находятся с момента прибытия на Байконур, общение с журналистами – исключительно через стекло, так же, как с приехавшими на пресс-конференцию родственниками. Пожалуй, так близко и одновременно не вместе они не были никогда.

Но все же больше вопросов было про космос, ожидания и задачи. У Марины Василевской запланировано восемь научных экспериментов, которые она пообещала выполнить. Но Олег Новицкий на правах командира внес коррективы с учетом вчерашней просьбы Президента Лукашенко.