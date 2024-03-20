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Новицкий об экспедиции на МКС: первая задача, как сказал на встрече Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно!

20 марта 2024 17:28
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Все внимание в эти дни – к Байконуру. Меньше суток остается до момента старта космического корабля, на борту которого впервые в истории независимой Беларуси на орбиту отправится наша соотечественница. Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 21 марта, вся страна с замиранием сердца будет следить за этим историческим событием.

Пуск ракеты-носителя запланирован на 16:21 по минскому времени.

Новицкий об экспедиции на МКС: первая задача, как сказал на встрече Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно!-1

По требованиям обсервации в ней космонавты находятся с момента прибытия на Байконур, общение с журналистами – исключительно через стекло, так же, как с приехавшими на пресс-конференцию родственниками. Пожалуй, так близко и одновременно не вместе они не были никогда.

Но все же больше вопросов было про космос, ожидания и задачи. У Марины Василевской запланировано восемь научных экспериментов, которые она пообещала выполнить. Но Олег Новицкий на правах командира внес коррективы с учетом вчерашней просьбы Президента Лукашенко.

Новицкий об экспедиции на МКС: первая задача, как сказал на встрече Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно!-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:
Первая задача, как сказал на встрече Президент Беларуси Александр Григорьевич, это вернуть Марину обратно, на Родину. А остальные 12 дней очень много работ будет по замене ложементов, переносу носимого аварийного запаса из одного корабля в другой, потому что наш экипаж будет спускаться на корабле Олега Кононенко. И в свободное время, если такое появится, буду помогать Марине при проведении экспериментов. Если нужно будет, сам в них немного поучаствую.

«Мама, не переживай, все будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полетом. Подробности.

# Белорусские космонавты # общество # Олег Новицкий # Константин Герцев

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