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«Минсктранс» закупит 50 троллейбусов и 10 электробусов отечественного производства

20 марта 2024 17:33
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«Минсктранс» закупит 50 троллейбусов и 10 электробусов. Все машины произведены предприятиями «Белкоммунмаш» и МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минсктранс» закупит 50 троллейбусов и 10 электробусов отечественного производства-1

Также в 2024 году поставят 20 новых низкопольных вагонов трамваев. Для комфорта минчан обновление подвижного состава проводится постоянно. Это позволяет увеличивать пассажиропоток. В 2023-м наземным транспортом воспользовались свыше 400 миллионов человек. Ежедневно на нем передвигается около миллиона минчан и гостей столицы. В этом году планируют пассажирооборот увечить на треть.

«Минсктранс» закупит 50 троллейбусов и 10 электробусов отечественного производства-4

Олег Дзюбенко, генеральный директор ГП «Минсктранс»:
Качество работ, которое мы оказываем для наших пассажиров, это комфорт, машины сейчас с кондиционерами будем приобретать. Соответственно, в летний период совершенно другие условия труда, перевозки пассажиров.

Также до конца года продолжится эксперимент со льготными проездными. Они выданы учреждениям образования и территориальным центрам соцобслуживания населения. Это позволит оптимизировать бюджетное финансирование и совершенствовать механизм субсидирования. Итоги подведут в феврале 2025 года.

# Транспорт Минска # общество # Новости Минска и Минской области

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