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«Мама, не переживай, всё будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полётом

20 марта 2024 16:58
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Все внимание в эти дни – к Байконуру. Меньше суток остается до момента старта космического корабля, на борту которого впервые в истории независимой Беларуси на орбиту отправится наша соотечественница. Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 21 марта, вся страна с замиранием сердца будет следить за этим историческим событием. Пуск ракеты-носителя запланирован на 16:21 по минскому времени.

«Мама, не переживай, всё будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полётом-1

Не сдержала эмоции мама уже космонавта и на итоговой пресс-конференции, как и сама дочь. Марина призналась, разлука семье дается нелегко, и пообещала – не более 12 суток, и сразу домой.

«Мама, не переживай, всё будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полётом-4

Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:
За родных переживаю больше, чем они за меня. Потому что для них это все впервые, неизведанное. Им вообще не верилось, что я полечу в космос, что это возможно. Переживают. Мама плачет, сидит. Мама, не переживай, все будет хорошо, у меня очень опытный, хороший экипаж. Мы уверены в надежности ракетной космической техники. Все будет хорошо, не переживайте!

# Белорусские космонавты # общество # Константин Герцев # Марина Василевская

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