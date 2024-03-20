«Мама, не переживай, всё будет хорошо!» Марина Василевская об эмоциях перед полётом

Все внимание в эти дни – к Байконуру. Меньше суток остается до момента старта космического корабля, на борту которого впервые в истории независимой Беларуси на орбиту отправится наша соотечественница. Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завтра, 21 марта, вся страна с замиранием сердца будет следить за этим историческим событием. Пуск ракеты-носителя запланирован на 16:21 по минскому времени.

Не сдержала эмоции мама уже космонавта и на итоговой пресс-конференции, как и сама дочь. Марина призналась, разлука семье дается нелегко, и пообещала – не более 12 суток, и сразу домой.