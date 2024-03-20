«9-классники осознанно идут в колледжи». Получать среднее специальное образование престижно?

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Считается ли среднее специальное, техническое образование менее престижным, чем высшее? Или мы усугубляем ситуацию?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

Я думаю, что все-таки усугубляете слегка, потому что сегодня 176 тысяч наших граждан получают профессионально-техническое и среднее специальное образование в наших колледжах. Ежегодно мы принимаем около 39 тысяч на уровень среднего специального образования, порядка 27 тысяч на уровень профессионально-технического образования. Цифры говорят сами за себя.

У нас очень активно обновляется структура специальностей. Ежегодно мы открываем новые специальности. В этом году появится «Производство изделий микро- и наноэлектроники», «Эксплуатация средств измерения», «Техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства». То есть названия специальностей тоже говорят о том, что это будут работники для продвинутых промышленных предприятий.

Григорий Азаренок:

А идут осознанно или потому что в вуз не поступили?

Александра Петрова:

Поскольку у нас приоритет набора – это 9 классов, поэтому мы с вузами последние несколько лет стараемся разойтись на этой стадии. В республике общее среднее образование стало обязательным со вступления нового Кодекса об образовании. Его можно получить двумя путями: продолжить образование в 10-11 классе или пойти в колледж, получить общее среднее образование, профессию или специальность специалиста среднего звена. 9-классники многие, по результатам социсследований, которые проводят и наши независимые агентства, и наши ученые социологи, все-таки осознанно идут в колледжи, руководствуясь или мнением друзей, или мнением родителей, или сообщества, мнение которого для него важно.