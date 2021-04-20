Собрали более 3 тысяч тонн. В лесхозах Минской области заканчивается сезон заготовки берёзового сока

Новости Беларуси. Сезон заготовки березового сока подходит к концу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он продлится еще несколько дней.

Сейчас «урожай» составляет более 3 тысяч тонн. Любанский, Молодечненский и Стародорожский районы уже закончили заготовки. А вот в лидерах по объему Борисов, где собрали 620 тонн березового напитка. Сейчас местный лесхоз активно реализует сок: его продают прямо из бочек. Открыто три торговые точки. Сок собирается по специальной технологии, чтобы не повредить дерево. Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа

Михаил Анишкевич, лесничий Борисовского опытного лесхоза:

Мы берем деревья, которые назначаются в рубку, за пять лет до рубки главного пользования или промежуточного. Есть правила подсочки древесины. Надо, чтобы лес соответствовал определенной длине, чтобы было не менее одного реза. И после того, как заканчиваем подсочку, мы замазываем древесину.