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Собрали более 3 тысяч тонн. В лесхозах Минской области заканчивается сезон заготовки берёзового сока

20 апреля 2021 15:16
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Новости Беларуси. Сезон заготовки березового сока подходит к концу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он продлится еще несколько дней.

Собрали более 3 тысяч тонн. В лесхозах Минской области заканчивается сезон заготовки берёзового сока-1

Сейчас «урожай» составляет более 3 тысяч тонн. Любанский, Молодечненский и Стародорожский районы уже закончили заготовки. А вот в лидерах по объему Борисов, где собрали 620 тонн березового напитка. Сейчас местный лесхоз активно реализует сок: его продают прямо из бочек. Открыто три торговые точки. Сок собирается по специальной технологии, чтобы не повредить дерево.

Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа

Собрали более 3 тысяч тонн. В лесхозах Минской области заканчивается сезон заготовки берёзового сока-4

Михаил Анишкевич, лесничий Борисовского опытного лесхоза:
Мы берем деревья, которые назначаются в рубку, за пять лет до рубки главного пользования или промежуточного. Есть правила подсочки древесины. Надо, чтобы лес соответствовал определенной длине, чтобы было не менее одного реза. И после того, как заканчиваем подсочку, мы замазываем древесину.

Собрали более 3 тысяч тонн. В лесхозах Минской области заканчивается сезон заготовки берёзового сока-7

Специалисты напоминают: самостоятельно заготавливать березовый сок можно только в местах, разрешенных лесхозом. 

# Березовый сок # общество # Михаил Анишкевич # Фотофакт

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