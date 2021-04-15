Не более 100 человек в день. В 37-й поликлинике Минска показали, как проходит вакцинация от коронавируса
Новости Беларуси. Все желающие белорусы могут бесплатно вакцинироваться против инфекции COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мне позвонили, я пришёл». Четыре белоруса о том, как решились сделать прививку от коронавируса
Массово прививать начали тех, кто особенно нуждается в защите: медиков, работников социальной сферы и образования. В промышленном масштабе в месяц планируется выпускать до 500 тысяч вакцин из двух компонентов. Несмотря на поток людей в поликлиниках, препарата хватает всем.
Юлия Денисенко, корреспондент:
Вакцина не терпит температурного перепада, хранится не выше -18 градусов. После разморозки буквально через 10 минут пациент получает прививку первого компонента. За вторым вернется через три недели.
Списки сформированы по участкам: 100 человек в день, не больше. Таковы эпидемиологические правила.
Людмила Гарунович, главная медицинская сестра поликлиники № 37 Минска:
Записаться можно на вакцинацию через сайт поликлиники, а так же при личном обращении к врачу либо через регистратуру. Записаны больше тысячи человек. Вакцинация у нас проводится активно, сегодня используются две – «Спутник», а также китайская вакцина.
Если у человека есть противопоказания, прививка откладывается.
Елена Макаревич, старшая медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники № 37 Минска:
У нас есть районный пункт выдачи вакцин, мы получаем почти одинаковое количество, рассчитанное под население. Вот нам выдали, значит, мы вызываем людей, они приходят по записи, мы их колем.
Что может остановить пандемию? Этим вопросом задаются медики всего мира. И даже в тот момент, когда кажется, что «корона» уже отступила, следует мутация вируса. И здесь ставка на вакцинацию очевидна. О ней говорят везде. 2021 год, отмечают эксперты, пройдет под знаком глобальной вакцинации от COVID-19. Другой вопрос – доступность прививки. Беларусь предприняла шаги, чтобы обеспечить себя необходимым препаратами. Вакцина в полном объеме поступает в поликлиники.