Не более 100 человек в день. В 37-й поликлинике Минска показали, как проходит вакцинация от коронавируса

Новости Беларуси. Все желающие белорусы могут бесплатно вакцинироваться против инфекции COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне позвонили, я пришёл». Четыре белоруса о том, как решились сделать прививку от коронавируса

Массово прививать начали тех, кто особенно нуждается в защите: медиков, работников социальной сферы и образования. В промышленном масштабе в месяц планируется выпускать до 500 тысяч вакцин из двух компонентов. Несмотря на поток людей в поликлиниках, препарата хватает всем.

Юлия Денисенко, корреспондент:

Вакцина не терпит температурного перепада, хранится не выше -18 градусов. После разморозки буквально через 10 минут пациент получает прививку первого компонента. За вторым вернется через три недели.