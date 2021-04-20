«Если человек не имеет противопоказаний – идёт дальше». В Вилейском районе привились более тысячи человек

Новости Беларуси. Массовая вакцинация проводится в Беларуси. Свыше тысячи жителей Вилейского района привились против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Массовая вакцинация проводится в Беларуси. Свыше тысячи жителей Вилейского района привились против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В первую очередь процедуру прошли медики, соцработники и педагоги. Под вакцинацию в районной поликлинике отвели несколько прививочных кабинетов, поэтому кампания проходит оперативно. Сейчас используют российский препарат, который хранится при специальных условиях и обязательно при соответствующей температуре. В течение 8 минут вакцину размораживают и сразу используют.
Всего в планах привить около 60 % населения района.
Татьяна Ромеро, заведующая поликлиникой:
Желающие провакцинироваться обращаются в регистратуру. У нас есть окошечко, куда человек обращается. Ему говорят, в какой кабинет обратиться, заводят там амбулаторную карту. Далее пациент обращается в этот кабинет, где его осматривает врач или помощник врача, заполняется документация. И если человек не имеет противопоказаний, он идет дальше в прививочный кабинет.
А сельских жителей Вилейщины прививают в местных амбулаториях. В район выезжает специальная бригада, которая осматривает пациента и только после проводит необходимую процедуру.
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