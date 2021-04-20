«Если человек не имеет противопоказаний – идёт дальше». В Вилейском районе привились более тысячи человек

Новости Беларуси. Массовая вакцинация проводится в Беларуси. Свыше тысячи жителей Вилейского района привились против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первую очередь процедуру прошли медики, соцработники и педагоги. Под вакцинацию в районной поликлинике отвели несколько прививочных кабинетов, поэтому кампания проходит оперативно. Сейчас используют российский препарат, который хранится при специальных условиях и обязательно при соответствующей температуре. В течение 8 минут вакцину размораживают и сразу используют. Всего в планах привить около 60 % населения района.