Николай Мочанский: патриотизм – это прежде всего в наших условиях честный труд

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский. Юлия Бешанова, СТВ:

У военного и послевоенного поколения таких вопросов патриотического воспитания не возникало. Перед глазами были живые примеры, в каждой семье были свои герои. Это все, наверное, на личном примере воспитывается.

Многие понимают патриотическое воспитание так: собрались в классе, лекцию прочитали и все стали патриотами Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Многие понимают патриотическое воспитание так: собрались в классе или в аудитории, лекцию прочитали и все стали патриотами. На мой взгляд, и наука это подтверждает, патриотизм должен прививаться, как говорят, с садика. Садик – семья – университет – профессия. И на всех этих этапах мы должны воспитывать человека, который честно, добросовестно, мужественно, грамотно трудится и учится во благо своих же дома, семьи, улицы, города и в конечном итоге своей страны. Как бы мы ни хотели говорить, но эту нить мы должны протягивать, она должна проходить через молодежь. Если мы эту нить не будем поддерживать… Патриотом сразу не становятся. Абсолютно разные взгляды, разные доводы. Сейчас многое сводится к доллару, к рублю, и это перечеркивает во многом. Но если мы молодого человека или девочку начинаем с детского садика воспитывать, что Родина будет крепкой, хорошей, надежной, любимой, тебя будут кормить и твою семью, твои дети будут жить в безопасности… Но это надо воспитывать, это надо показывать и показывать на примерах. Ветераны ушли, послевоенные тоже уходят. Но у нас же на каждой улице, в каждом доме есть труженики, которые честно, добросовестно работают. Нужно показать, что они работают – они и получают. Многие работают на двух работах, я знаю – на трех, на четырех работах. Он понимает прекрасно: чтобы укрепить свою семью, чтобы было нормально – что надо? – работать. Как Батька говорит? Трудиться, пахать.

Мы должны в сознание детей вложить, что их труд, их обучение, знания, продвижение страны вперед – это и есть патриотизм Николай Мочанский:

Патриотизм – это прежде всего в наших условиях честный труд. Везде. В саду, в школе, в университете, на работе. Если человек понимает, что ему надо трудиться, зарабатывать денежные средства, тем самым укрепляя свое государство, свою семью, – это и есть патриот. И этот патриот будет хорошим защитником отечества, если это понадобится. Это уже из другой плоскости – плоскости подвига, кто способен на подвиг (это уже другое немножко). А патриотизм в сегодняшних условиях – мы должны прежде всего привлечь на свою сторону и в сознание детей (с 8 класса и студенчество) вложить, что их честный труд, их обучение хорошее, знания хорошие, продвижение страны вперед в спорте, на тракторе, в комбайне, в самолете – это и есть патриотизм. Юлия Бешанова:

Если разложить понятие «патриотическое воспитание» – это что, безусловная любовь к национальному флагу, национальной символике? Какие еще качества мы должны прививать? Патриотическое воспитание, любовь к Родине. А если разложить, что это? Николай Мочанский:

И к семье в том числе.

«Скажите, почему в Венесуэле, в Мьянме, в Судане, Афганистане так?» Поднимают руки, отвечают: «Нет власти» Юлия Бешанова:

Ветеранов становится все меньше. На чем еще нужно воспитывать? Какими сейчас вещами, событиями мы можем гордиться и как донести это до молодых людей? Николай Мочанский:

На примерах, которые есть в нашей стране. Юлия Бешанова:

Вы о чем рассказываете, когда приходится, на беседах, когда общаетесь с молодежью? Николай Мочанский:

После августовских событий, выступая в аудиториях для молодежи… Я в Венесуэле был (не как турист), в Африке, в Афганистане, в Мьянме я выполнял задачи, которые передо мной ставило государство. Я реально видел картины в этих государствах. У стран, которые я назвал (за исключением, может быть, Судана), все есть: уголь, нефть, газ, +27 градусов в Каракасе круглый год. Когда мы уезжали в январе, за доллар можно было купить 9 тонн керосина или 4,5 тонны 95-го бензина. Фрукты, овощи – все есть. Но в стране бандитизм, коррупция, вырезание органов и все остальное. Афганистан – то же, плюс война мощная (120-125 человек в сутки погибают военнослужащих НАТО и афганской армии). Судан – одна была страна, разделилась на две, друг против друга воюют. Юлия Бешанова:

Об этом тоже надо рассказывать – на сравнении, на контрасте?

Николай Мочанский:

Надо обязательно сравнивать и показывать, без этого нельзя. Я всегда подвожу вопрос: «Скажите, почему в Венесуэле, в Мьянме, в Судане, Афганистане так?» Поднимают руки, отвечают: «Нет власти». Коротко и ясно. Молодые люди. Хочется похлопать им, потому что они это понимают. И мы. Наша страна в 1994 году, в 1995-м, в 1997-м, когда у грани стояли мы. Хорошо, что избрали Александра Григорьевича. Хорошо, что он принимал решения нестандартные, смелые, не те, которыми все привыкли пользоваться. Сделал ставку на силовые структуры, где подготовлены ребята. И он смог эту ситуацию удержать. И августовское, летне-осенний период – многие понимали, что вокруг творится. У нас нет ни газа, ни нефти, ни моря, ни океана – ничего нет, но все-таки люди получают пенсию, работают, тихо, мы никого не хороним. Так нужно этим дорожить! И вот когда ты сводишь это и показываешь общий свод молодым людям – телефоны откладывают, улыбки уходят. Начинают понимать: «Да, действительно, а как же мы? За счет чего мы выжили?» Вот это надо показывать. И на примерах, есть у нас примеры. Получается, что мы разделились на ровном месте. Андрей Лазуткин о том, как создаётся и работает национальная идея Почему тот же комбайнер получает трактор в подарок, машину, квартиру или еще что-то? Это же пример героический. Он пахал, он пашет день и ночь, так давайте равняться на него. Или преподаватель – стоит по шесть часов за столом и преподает, это труд адский. Можно в каждом направлении, где угодно найти пример для подражания, пример образца. Но его надо обработать и преподнести молодежи. И в 30 и в 40 лет надо кому-то учиться, но к этому нужно готовиться и в аудиториях выступать грамотно. Мы сейчас как привыкли говорить? Молодежь ушла. А почему она ушла? Давайте возьмем электронику. Процентов 70-80 родителей не знают, как зайти в телефон ребенка, что он смотрит. Он закодирован. Думаете, смотрят? Нет, конечно. Мы не знаем, что они смотрели в мае, июне, июле прошлого года. Мы не знали.

Кто выступает в аудиториях? Взять сельскую местность: председатель, агроном, еще кто-то. В районе тоже. Не все подготовлены к тому, чтобы правильно преподнести материал и все правильно его поняли. Поэтому, возможно, Академии управления при Президенте (не знаю, какие еще органы) все-таки эти материалы надо готовить. Чтобы людям было понятно, доходчиво. Юлия Бешанова:

Наверное, сейчас мало просто прийти и прочитать лекцию. Николай Мочанский:

Правильно. Надо хорошо подготовиться к ней и материалы должны быть еще. На 350 метрах загорелся двигатель новый на разведке погоды, это за озером Вяча было. Пришлось его потушить Юлия Бешанова:

Я знаю, что у вас была личная история, которую вы рассказываете своим слушателям. О своем примере. Николай Мочанский:

Да, это было. Два года назад, когда горел, тут стесняться нечего, но это пример такой… Когда на 350 метрах загорелся двигатель новый на разведке погоды, это за озером Вяча было, недалеко. Пришлось его потушить. Но я уже 9 лет как летчик-испытатель летаю. Вертолет горит до пяти минут. Нужно было за пять минут посадить, потушить и сохранить, чтобы в последующем не было трагедий. Комиссия работала где-то полгода. Это было 6 мая, а в апреле и марте только по СНГ шесть пожаров, шесть бортов сгорело с людьми. Юлия Бешанова:

Важно было установить причину, почему? Николай Мочанский:

В Иркутске прямо в город упал Ми-8 на пожаре, хотя проверяющие были на борту. Прежде всего надо было летчику понимать, что чем быстрее сядешь, жизнь свою спасешь и технику. И главное – сохранить технику. Приходилось после посадки тушить огнетушителем, потом (когда в огнетушителе кончилась пена) снял куртку летную, курткой тушил. Но сохранил, оставил и специалисты (завод Харьковский) разобрались в своих дефектах и поставили дополнительный клапан, чтобы больше такого не было. Может, мне некрасиво самому говорить, но это тоже пример, что надо до конца. Но чтобы до конца все использовать, надо знать.