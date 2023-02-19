Медиаэксперт: пропаганда направлена исключительно на сторонников, люди, которые по ту сторону, объявлены нелюдьми
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, трудно правду от лжи отделить. На Западе давно политику превратили в постановочное кино, шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации. Поэтому правда порой неинтересна.
Надежда Сасс, СТВ:
Горячая дискуссия, очень мудрые слова из уст Президента прозвучали. Есть ли в сегодняшних условиях смысл в борьбе за правду, если ее заменили нарративы, подразумевающие, что у каждого правда своя, сильнее тот, у кого она выглядит убедительнее, даже если сводится к манипуляциям и упрощениям?
Денис Жарких, медиаэксперт:
Когда идет война, то идет и пропаганда. Эта пропаганда направлена исключительно на сторонников, она не направлена на людей, которые по ту сторону. Те люди, которые по ту сторону, как правило, объявлены нелюдьми. С точки зрения военной пропаганды, как правило, люди, которые погибают с той стороны, объявляют, что они сами себя взорвали, они сами в себя стреляли. Мы это очень хорошо видим. Поэтому в этом плане как раз понятно.
С точки зрения того, что нужно отстаивать свою правду, я думаю, что нужно не только свою правду отстаивать, потому что у человека есть своя правда, он отстаивает, другим не дает говорить. Нужно понимать, в чем правда другого.
Вадим Боровик, политолог:
Я хочу сказать, что не надо нервничать. Повышение голоса – это один из способов манипуляции в дискуссии. Я говорю с вами о методиках. Нам надо с вами понять. Я не говорю, что Россия неправильную позицию занимала с точки зрения подхода, абсолютно правильный был подход, потому что контроль Евразии, союз Евразии, союзы немецкого капитала, азиатского капитала, российского. Это была вообще мощнейший торгово-экономический регион, но они нас обманули. На наши распростертые объятия и способности сотрудничества они ответили ложью и обманом.
Вадим Боровик:
Но вопрос в другом. Мы с вами, имя Союзное государство, зачастую демонстрировали недоговороспособность, не создавая центростремительную силу внутри этого образования. Где-то мы, работая с Украиной, я считаю, перебарщивали накануне тех же событий с той риторикой, которая велась в адрес населения, где-то нагнетая обстановку, создавая не дружеские силы внутри страны, создавались они, и спецслужбы российские работали, но в некоторым смысле информационные каналы… Даже в Беларуси сформировалось такое мнение, что немного перебарщивают. Сегодня мы должны с вами, понимая всякие уязвимости, что сегодня коллективный Запад контролирует информационные платформы основные, что они абсолютно необоснованно ограничивают вещание наших каналов, должны сделать какую-то работу над ошибками и работать более эффективно, чтобы победить. Цель моя: общая наша победа, а не каким-то образом обидеть моих российских друзей и партнеров.
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