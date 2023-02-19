Медиаэксперт: пропаганда направлена исключительно на сторонников, люди, которые по ту сторону, объявлены нелюдьми

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, трудно правду от лжи отделить. На Западе давно политику превратили в постановочное кино, шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации. Поэтому правда порой неинтересна. Надежда Сасс, СТВ:

Горячая дискуссия, очень мудрые слова из уст Президента прозвучали. Есть ли в сегодняшних условиях смысл в борьбе за правду, если ее заменили нарративы, подразумевающие, что у каждого правда своя, сильнее тот, у кого она выглядит убедительнее, даже если сводится к манипуляциям и упрощениям?

Денис Жарких, медиаэксперт:

Когда идет война, то идет и пропаганда. Эта пропаганда направлена исключительно на сторонников, она не направлена на людей, которые по ту сторону. Те люди, которые по ту сторону, как правило, объявлены нелюдьми. С точки зрения военной пропаганды, как правило, люди, которые погибают с той стороны, объявляют, что они сами себя взорвали, они сами в себя стреляли. Мы это очень хорошо видим. Поэтому в этом плане как раз понятно. С точки зрения того, что нужно отстаивать свою правду, я думаю, что нужно не только свою правду отстаивать, потому что у человека есть своя правда, он отстаивает, другим не дает говорить. Нужно понимать, в чем правда другого.