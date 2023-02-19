Тюльпаны и розы уже готовы радовать женщин 8 Марта. Посмотрите, какие красивые сорта выращивают в минском парнике

Это сорт Аваланж. Она достигла 40 сантиметров, мы ее срезаем и отправляем на сортировку.

После эту розу ждет транспортировка в цветочный магазин, красивая упаковка – и вуаля, роскошный букет уже в руках своей хозяйки. И поводы для этого самые веские.

Юлия Полховская, цветовод УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Начиная с декабря, мы готовим волну роз к праздникам, к 8 Марта. У нежно-кремовых роз, как говорят специалисты, сейчас волна цветения. Своего пика она достигнет накануне самых долгожданных праздников. А пока работники Минского парниково-тепличного комбината делают все возможное, чтобы цветы радовали своих прекрасных обладательниц как можно дольше.

Оксана Шедова, начальник цеха УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

У нас выращивается 12 сортов роз. Разнообразие есть. Красный – это роза Престиж, самая большая теплица. Красные розы – это эталон, классика. Поэтому у нас такие есть. Наши розы на данный момент подготавливаются к срезу. Больше всего у нас востребовано на 8 Марта.

Одно из самых захватывающих зрелищ зимнего сезона – бутоны в зеленом обрамлении. Однако чтобы розарий цвел действительно пышно, королеве цветов необходимо должное внимание. Много света, тепла, хорошая проветриваемость и достаточное питание.

Оксана Шедова:

Чтобы была волна, за розой закреплены специальные цветоводы. Они каждый на своем участке делают приложку массы, чтобы растение набиралось силы и дало новые отростки к новому сезону. Ухаживают за этими кустами, сухие подрезают, пасынки удаляют, чтобы был полностью сформированный стебель розы.

Аваланж, Джумилия, Спрей, Престиж – у каждого сорта свои поклонники и поклонницы. Но чтобы такая стройная красавица оказалась в цветочном магазине, а потом – в вашей вазе, первым делом нужно создать для нее максимально комфортные условия. Оксана Шедова:

Контроль у нас с компьютера, устанавливаются температуры, ведущим агрономом-технологом контролируется микроклимат. Поливы ведет агроном по питанию. Так что полный климат-контроль и аll inclusive. Ну а выбор клиента – уже дело вкуса.

Оксана Шедова:

Самое большое – красная роза Престиж. Белые подразделяются на белую Аваланж, есть Пич Аваланж, Фрик Аваланж. Белая – это белая, есть кремовая. И Фрик Аваланж – там уже добавление жилок в самом бутоне. Также у нас есть Джумилия, белая с розовыми краями, очень красиво смотрится. Оранжевые есть сорта, [сорт – прим. ред.] Дали – насыщенная темная фуксия.

Но если розы нас радуют круглый год, то по-настоящему весенние цветы – это, конечно же, тюльпаны. И в 2023 году на предприятии им уделили особое внимание.

Алина Новик, заместитель начальника цеха УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

В прошлом году у нас было шесть сортов. На данный момент мы решили закупить 15 сортов для разнообразия, разные расцветки. Например, в этом году у нас появился лилиевидный сорт. Есть белые, желтые, красные, темно-красные, бордовые, розовые. На любой вкус и цвет, кому что нравится.

Многие ящики уже стоят полупустые, а это значит, что цветы срезали и готовят к отправке. Всего Минский парниково-тепличный комбинат планирует заготовить около 30 тысяч луковичных.

Наталья Севрюкова, бригадир УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

У нас 15 сортов тюльпанов, все они разные. Сайгон – необычного темно-сиреневого, лилового цвета. Он такой бархатистый, очень приятный. Лалибела – очень яркий, красивый, оранжево-красный. Еще из моих любимых – Тайши. Ровно расцвел, красивый, всем нравится, розовый.

Посадочный материал закупают в Нидерландах. Луковицы были высажены в первой декаде декабря в холодильные камеры. Сейчас тюльпаны доращивают в оранжереях и подгоняют по срокам. Ну а срезанные цветы оказываются здесь.

Юлия Лахтанова, начальник отдела продаж и маркетинга цветочной продукции УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Мы находимся в холодильной камере. Хранение тюльпанов должно быть при температуре ниже +3, относительная влажность – 76-80 %. Тут цветы хранят перед отправкой. Как и в оранжерее, в холодильной камере созданы особые условия.

Юлия Лахтанова:

Сегодня у нас уже в холодильнике заготовлено для реализации в торговые сети Минска и в нашу фирменную сеть порядка 13 сортов тюльпанов. В районе 10 тысяч штук. Пока тюльпаны «отдыхают», они расфасованы по 10 штучек. Это еще не готовые букеты – в магазине тюльпаны завернут в крафтовую бумагу или помогут сформировать цветочную композицию.

Юлия Лахтанова:

К 8 Марта в прошлом году у нас было шесть сортов тюльпанов, в этом году – уже 15. Естественно, у нас будет роза, наши 12 сортов – и красные, и кремовые, и желтые, и оранжевые, пурпурные (сорт Дали), она цвета фуксии. У нас девочки – очень опытные флористы. По желанию, цветочки могут быть сформированы в букет, в цветочные композиции. Еще мы будем для некоторых мероприятий, которые проходят в Минске, делать венки, корзины, просто букеты поставляем. А какие букеты в тренде этой весной?

Юлия Лахтанова:

Тюльпанов должно быть много – 9-11 штук. А когда они сформированы в букет, они очень красиво смотрятся. Они все замечательные, с листиками, не пожухлые, свежесрезанные. Они будут долго стоять. Поставить в воду – они могут немного подрасти за период своего хранения. Поэтому если ухаживать как за любым растением – подрезать кончики, поставить в свежую водичку – эта ваза будет еще очень долго радовать. Потому что цветы свежие. Еще одна хорошая новость!