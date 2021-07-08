Медаль «За отвагу». Азарёнок рассказал Маркову про отношение к госнаграде

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: Вопрос, который несколько смущал меня, не будут скрывать, но сейчас гештальт закрыт. Получение медали «За отвагу». Мы же сейчас понимаем, что идет не просто информационная война, а нас, журналистов, пытаются уничтожить буквально. Все стало на свои места. Но в январе вам легко было принимать эту медаль или были сомнения?

Григорий Азаренок, СТВ:

Я узнал об этом до того, как опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Мне позвонил Вадим Францевич Гигин, как-то уже было это ему известно, и начал поздравлять, причем в таких выражениях, что «это впервые...» А я не понимаю, с чем. Это где-то минут за 20 до публикации в Telegram-канале. Я не понимаю с чем, что такое, что случилось? И потом узнаю. Я тогда действительно был в шоке. Я позвонил отцу, и он был в шоке. Это настолько огромная честь, это настолько обязывает уже в дальнейшем и соответствовать, и понимать, что это значит. Потому что это главная солдатская медаль, которой гордились больше, чем орденами. Это ответственность огромная. На такие решения, если даже отстраниться, способен только наш Президент, потому что настолько высоко оценить то, что ты делаешь… Вы говорите, я даже стесняюсь. Я не знаю, как подобрать слова признательности, уважения, благодарности, восхищения не только за этот поступок, а в принципе за то, какое отношение к своим людям. Это очень дорогого стоит.

Марат Марков:

После последних событий вам вообще не нужно стесняться и думать об этом.

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