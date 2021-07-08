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«Пришёл в один день с нынешним генеральным директором». Как Азарёнок попал на СТВ?

08 июля 2021 22:23
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Давайте о вас в первую очередь. После учебы было СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Во время учебы, на третьем курсе.

Марат Марков:
Ничто не предвещало тогда.

«Пришёл в один день с нынешним генеральным директором». Как Азарёнок попал на СТВ?-1

Григорий Азаренок:
Интересный эпизод – мы пришли в один день с нынешним генеральным директором. Это абсолютно случайно. 1 декабря 2016 года я пришел как молодой студент, а он с другой работы на какую-то должность. 

Марат Марков:
Тогда еще ничего не предвещало, что после нескольких лет вам будут говорить, что вы укушенный Соловьевым, и спускать всех собак. Почему режиссура была выбрана, а не журналистика?

Григорий Азаренок:
Во-первых, был набор на режиссуру, во-вторых, у меня даже никогда вопроса не стояло. У меня отец режиссер, и я, по-моему, с класса пятого: «Я же режиссер уже, я буду режиссером». Наши нынешние корреспонденты телевизионные сами пишут текст, находят героев, предполагают формат этого сюжета, выстраивают линии – это же все режиссура. Точно также можно говорить и об авторских рубриках, и о телепередачах. В современном мире это все смешалось, тут нельзя говорить, где режиссура, где журналистика – это все медийное поле.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Марат Марков # Кирилл Казаков # Фотофакт

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