«Пришёл в один день с нынешним генеральным директором». Как Азарёнок попал на СТВ?

Григорий Азаренок:

Интересный эпизод – мы пришли в один день с нынешним генеральным директором. Это абсолютно случайно. 1 декабря 2016 года я пришел как молодой студент, а он с другой работы на какую-то должность.

Марат Марков:

Тогда еще ничего не предвещало, что после нескольких лет вам будут говорить, что вы укушенный Соловьевым, и спускать всех собак. Почему режиссура была выбрана, а не журналистика?

Григорий Азаренок:

Во-первых, был набор на режиссуру, во-вторых, у меня даже никогда вопроса не стояло. У меня отец режиссер, и я, по-моему, с класса пятого: «Я же режиссер уже, я буду режиссером». Наши нынешние корреспонденты телевизионные сами пишут текст, находят героев, предполагают формат этого сюжета, выстраивают линии – это же все режиссура. Точно также можно говорить и об авторских рубриках, и о телепередачах. В современном мире это все смешалось, тут нельзя говорить, где режиссура, где журналистика – это все медийное поле.

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